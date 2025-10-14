    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ANALYSE-FLASH

    UBS senkt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro

    • UBS stuft Gerresheimer von "Buy" auf "Neutral" ab.
    • Kursziel von 75 auf 29 Euro gesenkt, viele Ungewissheiten.
    • Schuldenquote steigt, Unklarheit über Kreditauflagen.
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 29 Euro gesenkt. Es gebe schlicht zu viele Ungewissheiten, begründete Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Abstufung. Der Konzern habe den Ausblick abermals gesenkt, die Schuldenquote steige und es herrsche diesbezüglich Unklarheit über die genaue Ausgestaltung der neuen Kreditauflagen (Covernants) durch Banken./rob/mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Gerresheimer

    -4,24 %
    -24,93 %
    -32,72 %
    -41,49 %
    -65,24 %
    -49,00 %
    -71,02 %
    -57,18 %
    -37,32 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 28,04 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -24,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -32,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 952,61 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +5,15 %/+139,30 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 29 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
