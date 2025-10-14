Jahresendrallye, Konsolidierung, Crash?

Die Aktienmärkte gelten als überhitzt, vor allem High-Tech. Viele warten auf die überfällige Korrektur, einige prophezeien den Crash. Da kommen die neuen Handelsscharmützel zwischen den USA und China offenbar wie gerufen, um den gewünschten Druckablass auszulösen. Sind wir jetzt im Risk off-Modus? Nimmt der Bullenmarkt nachhaltig Schaden? Droht er sogar zu einem fatalen Bärenmarkt zu werden?

„Wenn über eine dumme Sache endlich Gras gewachsen ist, kommt sicher ein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst“

Amerika und China kämpfen hartnäckig um die Führungsrolle in der Welt. So droht Washington ab 1. November mit Super-Zöllen und der Ausweitung von Exportkontrollen auf kritische amerikanische Software-Güter. Neu am Handelskonflikt ist, dass Peking nicht mehr nur abwartend und defensiv reagiert, sondern jetzt mit harten Exportkontrollen für seltene Erden selbst für hörbares Säbelrasseln sorgt.