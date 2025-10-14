    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich weniger als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Konjunkturerwartungen steigen nur leicht auf 39,3 Punkte.
    • Experten hatten 41,1 Punkte prognostiziert, enttäuschend.
    • Aktuelle Lage bleibt negativ, Indikator sinkt auf -80,0.

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland haben sich im Oktober weniger als erwartet aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 2,0 Punkte auf 39,3 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 41,1 Punkte gerechnet.

    "Die Hoffnung auf einen mittelfristigen Aufschwung bleibt bestehen.", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Trotz der Unklarheit um die Umsetzung des staatlichen Investitionsprogramms sowie der anhaltenden globalen Unsicherheiten nimmt der ZEW-Index im Oktober leicht zu."

    Ganz trübe bewerten die Befragten weiterhin die aktuelle Lage. Der entsprechende Indikator sinkt um 3,6 Punkte auf minus 80,0 Punkte. Ökonomen hatten hingegen einen leichten Anstieg auf minus 74,2 Punkte erwartet./jsl/mis





