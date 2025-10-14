468 Prozent Kursanstieg: Diese Seltene-Erden-Aktie ist heiß!

China hat kürzlich seine Exportkontrollen für Seltene Erden verschärft, indem es eine Genehmigungspflicht für Produkte einführte, die mehr als 0,1 Prozent dieser kritischen Materialien enthalten.

Die Aktie stieg am Dienstag um weitere 9,39 Prozent auf 103,99 US-Dollar (Stand: Dienstagmittag), was für die Aktie einen neuen Rekord markiert. Dieser Anstieg folgt auf eine Reihe geopolitischer Entwicklungen, insbesondere den jüngsten Spannungen zwischen den USA und China im Bereich der Seltenen Erden.

Diese Maßnahme wurde als Reaktion auf die US-amerikanischen Sanktionen gegen chinesische Unternehmen ergriffen. Infolgedessen stieg die Nachfrage nach alternativen Lieferanten, insbesondere aus den USA, was Unternehmen wie MP Materials in die Karten spielt.

MP Materials betreibt die Mountain Pass Mine in Kalifornien, die einzige in den USA aktive Mine für Seltene Erden. Das Unternehmen produziert hauptsächlich Neodym-Praseodym (NdPr), essentielle Materialien für starke Permanentmagneten, die in Elektrofahrzeugen, Windturbinen und Verteidigungstechnologien verwendet werden.

Im Juli 2025 wurde bekannt, dass das US-Verteidigungsministerium als größter Aktionär von MP Materials eingestiegen ist, was die strategische Bedeutung des Unternehmens für die nationale Sicherheit unterstreicht.

Analysten zeigen sich insgesamt optimistisch gegenüber MP Materials. Die Mehrheit empfiehlt die Aktie mit einem "Moderate Buy"-Rating. Seit Jahresbeginn 2025 hat die Aktie von MP Materials über 468 Prozent zugelegt, was sie zu einem der besten Performer im Sektor der Seltenen Erden macht.

Angesichts der geopolitischen Spannungen und der strategischen Bedeutung von Seltenen Erden für moderne Technologien bleibt MP Materials gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren. Investoren sollten jedoch die Volatilität des Marktes und mögliche regulatorische Änderungen im Auge behalten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die MP Materials Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,27 % und einem Kurs von 89,00EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.