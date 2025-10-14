Jamie Dimon pumpt Milliarden in Quantum – und die Aktien explodieren!

JPMorgan-CEO Jamie Dimon erklärte dazu: "Unsere Sicherheit basiert auf der Stärke und Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft. Amerika braucht mehr Tempo und Investitionen."

Quantencomputer-Aktien haben am Montag ihre spektakuläre Rallye fortgesetzt, nachdem JPMorgan Chase den Sektor erstmals ausdrücklich in ein milliardenschweres Investitionsprogramm aufgenommen hat. Die US-Großbank will im Rahmen der neuen "Security and Resiliency Initiative" bis zu 10 Milliarden US-Dollar in Technologien investieren, die sie als sicherheitsrelevant einstuft – darunter Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Cybersecurity, Energietechnik und Quantencomputing.

Anleger reagierten begeistert: Die Aktie von D-Wave Quantum sprang zeitweise um 25 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 41,97 US-Dollar und schloss 23 Prozent höher bei 39,75 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs damit um fast 370 Prozent vervielfacht.

Auch andere Quantenwerte profitierten von dem Investitionsschub. IonQ legte um 16 Prozent auf 82,09 US-Dollar zu, Rigetti Computing kletterte um 25 Prozent auf 54,91 US-Dollar und Quantum Computing stieg um 13 Prozent auf 21,50 US-Dollar. Marktbeobachter werteten die Ankündigung der Bank als klares Signal, dass Quantencomputing künftig als strategische Schlüsseltechnologie behandelt wird. Zwar wurde D-Wave in den offiziellen Mitteilungen von JPMorgan nicht namentlich erwähnt, doch allein die Nennung der Branche reichte aus, um eine Welle spekulativer Käufe auszulösen.

Tipp aus der Redaktion Mit diesen Aktien das Portfolio steil gehen lassen? Mit diesen Aktien das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



IonQ hatte zusätzlich Rückenwind durch eigene Forschungsergebnisse: Das Unternehmen meldete "bedeutende Fortschritte bei Quantenchemie-Simulationen" in Zusammenarbeit mit einem großen Automobilhersteller. Laut CEO Niccolo de Masi zeige die Forschung "einen klaren Weg für Quantencomputer auf, um chemische Simulationen zu verbessern, die für Dekarbonisierungstechnologien von grundlegender Bedeutung sind". Damit unterstreicht IonQ, dass Quantencomputer nicht nur theoretische Rechenwunder sind, sondern konkrete industrielle Anwendungen ermöglichen – etwa in der Batterie-, Pharma- und Chemieindustrie.

Hintergrund der Marktbewegung ist die geopolitische Lage. Die USA verschärfen ihre Wirtschaftspolitik gegenüber China, was in Washington als Risiko für strategische Abhängigkeiten gilt. Mit der neuen JPMorgan-Initiative sollen deshalb jene Branchen gestärkt werden, die sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch entscheidend sind. Anleger interpretieren dies als langfristige Bestätigung für das Wachstumspotenzial von Unternehmen wie D-Wave, IonQ oder Rigetti – und positionieren sich früh in einem Markt, der sich zu einem der wichtigsten Technologietrends der kommenden Dekade entwickeln könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 34,32EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!