Prozess gegen Benko nach zwei Stunden auf Mittwoch vertagt

INNSBRUCK (dpa-AFX) - Nach nur zwei Stunden ist der erste Prozesstag gegen den österreichischen Investor René Benko beendet worden. Das Verfahren werde am Mittwoch wie geplant fortgesetzt, entschied die Richterin am Landgericht Innsbruck. Grund für die Entscheidung war der Umstand, dass sich Benko nicht ausführlich zu den Vorwürfen äußern wollte. Die Befragung von Zeugen war erst für Mittwoch vorgesehen.

Zuvor hatte sich Benko zu den beiden Anklagepunkten als "nicht schuldig" bekannt.