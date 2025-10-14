UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers habe im dritten Quartal leicht über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Eden in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Bei Parfüms gebe es derzeit keine Zeichen für eine Abschwächung der Nachfrage./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 3.671EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Charles Eden
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3600
Kursziel alt: 3600
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
