UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers habe im dritten Quartal leicht über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Eden in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Bei Parfüms gebe es derzeit keine Zeichen für eine Abschwächung der Nachfrage./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 3.671EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.