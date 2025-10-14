Der neue Techem Atlas für Energie, Wärme & Wasser 2025 Steigende Energiepreise hebeln Sparbemühungen aus - zusätzliche Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion erforderlich (FOTO)

- Heizkosten 2024 auf Rekordniveau: Energiepreise seit 2021 um 82 % gestiegen - Verbrauch bleibt gegenüber Vorjahr dennoch konstant. - Fernwärme verursacht weniger Emissionen als Erdgas. - Digitalisierung schreitet voran: 65 % der …



