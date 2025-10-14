    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsHeizöl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Heizöl

    Steigende Energiepreise hebeln Sparbemühungen aus - zusätzliche Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion erforderlich (FOTO)

    Eschborn (ots) -

    - Heizkosten 2024 auf Rekordniveau: Energiepreise seit 2021 um 82 % gestiegen -
    Verbrauch bleibt gegenüber Vorjahr dennoch konstant.
    - Fernwärme verursacht weniger Emissionen als Erdgas.
    - Digitalisierung schreitet voran: 65 % der Mehrfamilienhäuser in Deutschland
    bereits ohne Wohnungszutritt ablesbar - dennoch Ausbaubedarf vor allem im
    europäischen Vergleich.

    Die Wärmewende im Gebäudesektor zählt zu den wirksamsten Hebeln der deutschen
    Klimapolitik - doch das volle Potenzial wird bislang noch nicht ausgeschöpft.
    Der neue Techem Atlas für Energie, Wärme und Wasser 2025 (https://www.techem.com
    /content/dam/techem/downloads/techem-atlas/atlas_2025/251013_Techem_Atlas_2025.p
    df.coredownload.inline.pdf) liefert eine datengestützte Bestandsaufnahme und
    zeigt, welche Maßnahmen wirken, wo nachgesteuert werden muss und welche Lösungen
    besonders effektiv sind. Die Analyse beruht auf der Auswertung von rund 100.000
    Mehrfamilienhäusern mit etwa 1,1 Millionen Wohnungen in Deutschland - und zählt
    damit zu den umfangreichsten ihrer Art.

    Die Ergebnisse zeigen: Während Einsparpotenziale im Nutzerverhalten nahezu
    ausgeschöpft sind, bieten technische Maßnahmen enorme Chancen. Besonders
    Wärmepumpen und digitale Betriebsführung rücken als Hebel für Energieeffizienz
    und CO2-Reduktion in den Fokus.

    Die wichtigsten Ergebnisse des Techem Atlas im Überblick:

    - Hohe Heizkosten trotz konstantem Verbrauch: Die Heizkosten 2024 lagen auf
    einem Rekordhoch: Seit 2021 stiegen die Energiepreise um 82 %, die
    Verbrauchskosten pro m² um 40 %. Trotz dieses Anstiegs blieb der Verbrauch in
    2024 gegenüber 2023 stabil - ein Hinweis darauf, dass die Spielräume für
    individuelles Sparverhalten weitgehend ausgeschöpft sind. In manchen Regionen
    ist sogar eine Trendumkehr erkennbar.
    - Regionale Unterschiede: Die höchsten Heizkosten pro Quadratmeter wurden 2024
    in Chemnitz (19,01 EUR/m²), Potsdam (18,61 EUR/m²) und Offenbach (17,86
    EUR/m²) gemessen. Bei den Ländern führt das Saarland (15,75 EUR/m²), gefolgt
    von Schleswig-Holstein (15,68 EUR/m²) und Brandenburg (14,59 EUR/m²) (siehe
    interaktive Deutschland-Karte (https://www.techem.com/corp/de/news-und-medien/
    studien-und-umfragen/techem-atlas-deutschlandkarte2025) ).
    - Energieträger immer noch mehrheitlich fossil: Der deutsche
    Mehrfamilienhausbestand wird noch zu über 87 % fossil beheizt. Die Tendenz ist
    mit einem Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr leicht sinkend.
    - Fernwärme auf der Überholspur: 2024 verursachte Fernwärme weniger Emissionen
    als Erdgas (166 vs. 201 g CO2/kWh). Gebäude mit Fernwärmeanschluss liegen mit
