Der neue Techem Atlas für Energie, Wärme & Wasser 2025
Steigende Energiepreise hebeln Sparbemühungen aus - zusätzliche Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion erforderlich (FOTO)
- Heizkosten 2024 auf Rekordniveau: Energiepreise seit 2021 um 82 % gestiegen -
Verbrauch bleibt gegenüber Vorjahr dennoch konstant.
- Fernwärme verursacht weniger Emissionen als Erdgas.
- Digitalisierung schreitet voran: 65 % der Mehrfamilienhäuser in Deutschland
bereits ohne Wohnungszutritt ablesbar - dennoch Ausbaubedarf vor allem im
europäischen Vergleich.
Die Wärmewende im Gebäudesektor zählt zu den wirksamsten Hebeln der deutschen
Klimapolitik - doch das volle Potenzial wird bislang noch nicht ausgeschöpft.
Der neue Techem Atlas für Energie, Wärme und Wasser 2025 (https://www.techem.com
/content/dam/techem/downloads/techem-atlas/atlas_2025/251013_Techem_Atlas_2025.p
df.coredownload.inline.pdf) liefert eine datengestützte Bestandsaufnahme und
zeigt, welche Maßnahmen wirken, wo nachgesteuert werden muss und welche Lösungen
besonders effektiv sind. Die Analyse beruht auf der Auswertung von rund 100.000
Mehrfamilienhäusern mit etwa 1,1 Millionen Wohnungen in Deutschland - und zählt
damit zu den umfangreichsten ihrer Art.
Die Ergebnisse zeigen: Während Einsparpotenziale im Nutzerverhalten nahezu
ausgeschöpft sind, bieten technische Maßnahmen enorme Chancen. Besonders
Wärmepumpen und digitale Betriebsführung rücken als Hebel für Energieeffizienz
und CO2-Reduktion in den Fokus.
Die wichtigsten Ergebnisse des Techem Atlas im Überblick:
- Hohe Heizkosten trotz konstantem Verbrauch: Die Heizkosten 2024 lagen auf
einem Rekordhoch: Seit 2021 stiegen die Energiepreise um 82 %, die
Verbrauchskosten pro m² um 40 %. Trotz dieses Anstiegs blieb der Verbrauch in
2024 gegenüber 2023 stabil - ein Hinweis darauf, dass die Spielräume für
individuelles Sparverhalten weitgehend ausgeschöpft sind. In manchen Regionen
ist sogar eine Trendumkehr erkennbar.
- Regionale Unterschiede: Die höchsten Heizkosten pro Quadratmeter wurden 2024
in Chemnitz (19,01 EUR/m²), Potsdam (18,61 EUR/m²) und Offenbach (17,86
EUR/m²) gemessen. Bei den Ländern führt das Saarland (15,75 EUR/m²), gefolgt
von Schleswig-Holstein (15,68 EUR/m²) und Brandenburg (14,59 EUR/m²) (siehe
interaktive Deutschland-Karte (https://www.techem.com/corp/de/news-und-medien/
studien-und-umfragen/techem-atlas-deutschlandkarte2025) ).
- Energieträger immer noch mehrheitlich fossil: Der deutsche
Mehrfamilienhausbestand wird noch zu über 87 % fossil beheizt. Die Tendenz ist
mit einem Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr leicht sinkend.
- Fernwärme auf der Überholspur: 2024 verursachte Fernwärme weniger Emissionen
als Erdgas (166 vs. 201 g CO2/kWh). Gebäude mit Fernwärmeanschluss liegen mit
