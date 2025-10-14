Leichte Verluste vor Beginn der US-Berichtsaison

Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,74 Prozent auf 5.526,98 Punkte. Außerhalb des Euroraums trat der Schweizer SMI auf der Stelle. Auch der britische FTSE 100 tendierte kaum verändert.

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag geschwächelt. Vor dem Start der US-Berichtssaison, die traditionell von den großen Banken eingeläutet wird, dominierte Vorsicht.

Der neu entfachte Handelsstreit zwischen den USA und China belastete. "Beide Seiten signalisieren zwar Gesprächsbereitschaft, im Augenblick scheint aber keine Seite klein beigeben zu wollen", merkte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets an. "Damit dürfte der Handelsstreit vorerst das zentrale Thema an den Finanzmärkten bleiben."

An der Spitze der Sektoren standen die Telekomwerte. Aktien von Ericsson trieben die Branche mit einem Kurssprung von über 13 Prozent nach oben. Die Analysten von JPMorgan begründeten den starken Anstieg mit der deutlich besser als erwarteten Margenentwicklung. Aktien des Konkurrenten Nokia stiegen um drei Prozent.

Gut kamen auch die Zahlen von Givaudan an, deren Aktien um 1,7 Prozent kletterten. Analysten verwiesen darauf, dass das organische Wachstum im dritten Quartal über den Erwartungen gelegen habe. Die ZKB sprach von "soliden" Zahlen und betonte die "anhaltende Stärke" im Geschäft mit Luxusparfüms.

Im Autosektor brachen dagegen Michelin nach einer Gewinnwarnung um über acht Prozent ein. Analysten betonten das Ausmaß der Prognosesenkung und die Folgen für das operative Ergebnis der Franzosen in diesem Jahr. Auch Aktien anderer Reifenhersteller kamen unter Druck.

Im schwächelnden Ölsektor belasteten die Verluste der Aktie von BP . Der britische Ölkonzern hatte im dritten Quartal zwar einer ersten Einschätzung zufolge mehr Öl und Gas gefördert. Gleichzeitig teilte das Unternehmen aber mit, dass das Ergebnis im Ölhandel "schwach" ausfallen dürfte. Die Aktie gab um 1,5 Prozent nach./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 4,77 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,31 %. Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 72,83 Mrd.. BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3334. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 400,00GBP was eine Bandbreite von -15,19 %/+8.380,87 % bedeutet.



