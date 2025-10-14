    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Besonders beachtet!

    613 Aufrufe 613 1 Kommentar 1 Kommentar

    ThyssenKrupp - Aktie rauscht in die Tiefe - 14.10.2025

    Am 14.10.2025 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -4,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp - Aktie rauscht in die Tiefe - 14.10.2025
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -4,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.115,11€
    Basispreis
    2,16
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.183,06€
    Basispreis
    1,91
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,59 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +2,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ThyssenKrupp auf +229,00 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,64 % geändert.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,03 %
    1 Monat +22,52 %
    3 Monate +15,59 %
    1 Jahr +296,68 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Börsennotierung der TKMS und deren Einfluss auf die ThyssenKrupp Aktie. Trotz positiver Nachrichten zum Spin-Off zeigen sich viele Nutzer besorgt über den Kursrückgang. Es werden unterschiedliche Prognosen für die zukünftigen Kurse diskutiert, wobei einige von einem Rückgang unter 10 Euro ausgehen. Zudem wird die Unsicherheit über den richtigen Bewertungszeitpunkt und externe wirtschaftliche Faktoren als Einfluss auf die Kursentwicklung thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,74 Mrd.EUR wert.

    Union will wieder unbeschränkte Rüstungsexporte nach Israel


    Nach dem Waffenstillstand im Gazastreifen erwartet die Führung der Unionsfraktion eine baldige Aufhebung der Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel. Sollte sich der Friedensprozess so fortsetzen wie bisher, gehe man von einer Rückkehr zu der …

    Börsenstart Europa - 14.10. - MDAX schwach -1,68 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Deutsches Rüstungs-IPO kommt nächste Woche


    TKMS, die Marine-Rüstungstochter von Thyssenkrupp, geht an die Börse. Mit vollen Auftragsbüchern und dem Rüstungsboom im Rücken könnte TKMS zur Erfolgsstory werden.

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -4,05 %
    +2,13 %
    +23,29 %
    +17,79 %
    +294,91 %
    +159,94 %
    +214,20 %
    -25,69 %
    +20,21 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ThyssenKrupp - Aktie rauscht in die Tiefe - 14.10.2025 Am 14.10.2025 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -4,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.