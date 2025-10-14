Besonders beachtet!
ThyssenKrupp - Aktie rauscht in die Tiefe - 14.10.2025
Am 14.10.2025 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -4,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.
ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.
ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2025
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -4,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,59 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +2,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ThyssenKrupp auf +229,00 %.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,64 % geändert.
ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,03 %
|1 Monat
|+22,52 %
|3 Monate
|+15,59 %
|1 Jahr
|+296,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Börsennotierung der TKMS und deren Einfluss auf die ThyssenKrupp Aktie. Trotz positiver Nachrichten zum Spin-Off zeigen sich viele Nutzer besorgt über den Kursrückgang. Es werden unterschiedliche Prognosen für die zukünftigen Kurse diskutiert, wobei einige von einem Rückgang unter 10 Euro ausgehen. Zudem wird die Unsicherheit über den richtigen Bewertungszeitpunkt und externe wirtschaftliche Faktoren als Einfluss auf die Kursentwicklung thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Zur ThyssenKrupp Diskussion
Informationen zur ThyssenKrupp Aktie
Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,74 Mrd.EUR wert.
Union will wieder unbeschränkte Rüstungsexporte nach Israel
Nach dem Waffenstillstand im Gazastreifen erwartet die Führung der Unionsfraktion eine baldige Aufhebung der Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel. Sollte sich der Friedensprozess so fortsetzen wie bisher, gehe man von einer Rückkehr zu der …
Börsenstart Europa - 14.10. - MDAX schwach -1,68 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Deutsches Rüstungs-IPO kommt nächste Woche
TKMS, die Marine-Rüstungstochter von Thyssenkrupp, geht an die Börse. Mit vollen Auftragsbüchern und dem Rüstungsboom im Rücken könnte TKMS zur Erfolgsstory werden.
ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?
Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.