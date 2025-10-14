Wirtschaft
Signal-Chefin hält KI für überbewertet
Die Präsidentin der Stiftung, die den Messenger-Dienst Signal betreibt, ist auch Mitgründerin des "AI Now"-Instituts an der New York University, das sich mit ethischen und sozialen Fragen rund um KI befasst. Whittaker verwies auf die "zirkulären Investitionen" in der Branche. Wenn der Chiphersteller Nvidia wie angekündigt 100 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI investiere, werde dieser dafür wiederum Chips von Nvidia kaufen. "Der Technikhype und die zirkulären Investments erinnern mich ein wenig an die Dotcom-Blase", so Whittaker. Signal selbst werde keine eigene KI entwickeln.
Die Signal-Chefin kritisierte auch den aktuellen Trend, sogenannte KI-Agenten immer mehr Aufgaben automatisiert erledigen zu lassen. "Was die KI-Konzerne gerade entwickeln, ist eine existenzielle Gefahr für die IT-Sicherheit und die Privatsphäre von uns allen", warnte sie. Um im Alltag wirklich hilfreich zu sein, bräuchten diese Assistenzprogramme Zugriff auf zahlreiche sehr private Daten und Apps, das sei "extrem beunruhigend". Im Zeitalter der KI-Agenten bekämen Hacker viel mehr Angriffsflächen, um eigentlich sichere Systeme zu knacken. "Wir fürchten, dass KI-Agenten es uns bald unmöglich machen könnten, die Sicherheit von Signal auf App-Ebene weiterhin zu garantieren."
Hermesto-Schwachkopf... Wenn Du das wüsstest, lägst Du in diesem Moment auf Bora Bora mit zwei Schnitten im Arm. Du siehst also Kurse in Zukunft und sagst IN JEDEM FALL!!!!??? Dann geh short mit einem 20er Hebel, leih Dir so viel Du kannst von allen möglichen Banken und zieh das durch. Mach aus 500.000 35 Millionen, das wäre in dem Szenario möglich. Ich bin sicher das traust Du Dich nicht... Weil Du es nicht kannst, weil man NVIDIA schlicht und einfach auch nicht shortet... So wirst Du hier mit Deinen kümmerlichen Posts Dein armseliges Verhalten weiter pflegen... Hör einfach mit dieser Lügerei auf Kurse in der Zukunft deuten zu können. Das ist einfach extrem peinlich. Also aufhören mit dem stupiden Labern oder richtig Geld verdienen mit einem Mega-Short. Ich vermute Du belästigst hier alle weiter, weil Du schwach bist...