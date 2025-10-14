    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP
    JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal deute darauf hin, dass der Quartalsbericht über den Erwartungen liegen dürfte, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Erfolg im Handelsgeschäft mit Öl dürfte sich indes nicht wiederholen./mf/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:49 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:49 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 4,77EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Mark Wilson
    Analysiertes Unternehmen: BP
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 4
    Kursziel alt: 4
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


