JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal deute darauf hin, dass der Quartalsbericht über den Erwartungen liegen dürfte, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Erfolg im Handelsgeschäft mit Öl dürfte sich indes nicht wiederholen./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:49 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:49 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 4,77EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,00 £ , was einem Rückgang von -3,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer