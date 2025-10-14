DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 135 auf 140 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der attraktiven Bewertung der Aktien, der Beschleunigung der Aktienrückkäufe und der in der Bilanz "versteckten" Vermögenswerte bleibe er optimistisch für die Titel des britischen Telekommunikationskonzerns, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem komme Vodafone nun auch operativ besser voran. Der Experte verwies dazu unter anderem auf Fortschritte im Deutschlandgeschäft./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 0,974EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Grindle
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,4
Kursziel alt: 1,35
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Robert Grindle
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,4
Kursziel alt: 1,35
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte