    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 135 auf 140 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der attraktiven Bewertung der Aktien, der Beschleunigung der Aktienrückkäufe und der in der Bilanz "versteckten" Vermögenswerte bleibe er optimistisch für die Titel des britischen Telekommunikationskonzerns, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem komme Vodafone nun auch operativ besser voran. Der Experte verwies dazu unter anderem auf Fortschritte im Deutschlandgeschäft./la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Robert Grindle
    Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1,4
    Kursziel alt: 1,35
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
