DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 135 auf 140 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der attraktiven Bewertung der Aktien, der Beschleunigung der Aktienrückkäufe und der in der Bilanz "versteckten" Vermögenswerte bleibe er optimistisch für die Titel des britischen Telekommunikationskonzerns, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem komme Vodafone nun auch operativ besser voran. Der Experte verwies dazu unter anderem auf Fortschritte im Deutschlandgeschäft./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 0,974EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Grindle

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,4

Kursziel alt: 1,35

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



