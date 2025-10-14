    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Hohe Kosten für die strategische Neuausrichtung dürften die Resultate erheblich belastet haben, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus sehe sich der Sportwagenbauer unter anderem einem Inflationsdruck durch hohe Materialkosten ausgesetzt./la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 40,95EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tim Rokossa
    Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


