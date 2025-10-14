Aleph et Reddit étendent leur partenariat à plus de 45 marchés, avec notamment un partenariat publicitaire exclusif en Belgique (FOTO)

Bruxelles (ots) - Aleph, un réseau mondial d'experts digital innovants à lacroisée des médias et des paiements, a annoncé aujourd'hui l'extension de sonpartenariat stratégique avec Reddit, l'espace le plus humain d'Internet. Avecplus de 100 000 communautés et plus de 110 millions d'utilisateurs uniquesactifs par jour, Reddit est le lieu où des personnes réelles forment descommunautés, obtiennent des réponses, partagent des idées, discutent de la vieet offrent des conseils. Ce nouvel accord désigne Aleph comme représentantpublicitaire exclusif de Reddit sur plus de 45 marchés en Europe, auMoyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique,offrant ainsi aux annonceurs locaux et régionaux un accès direct à son audienceengagée et à forte intention.Selon les résultats financiers du deuxième trimestre 2025 (https://investor.redditinc.com/news-events/news-releases/news-details/2025/Reddit-Announces-Second-Quarter-2025-Results/default.aspx) de Reddit, le nombre d'utilisateurs uniquesactifs quotidiens (DAUq) internationaux de la plateforme a augmenté de 32 % parrapport à l'année précédente. Cette croissance, combinée à son rôle de vastearchive de conversations authentiques, a fait de Reddit un acteur clé dansl'écosystème de recherche en pleine évolution. Reddit a été le domaine le pluscité sur toutes les plateformes d'IA entre juin 2024 et août 2025, selonProfound(https://www.tryprofound.com/blog/ai-platform-citation-patterns#conclusion) .En tant que plateforme publicitaire, Reddit offre des solutions complètes etmulti-objectifs, permettant aux marques d'atteindre l'audience là où elles sontréceptives et engagées: les communautés qui les intéressent. Grâce à RedditCommunity Intelligence(TM) (https://redditinc.com/blog/live-from-cannes-lions-2025-introducing-reddit-community-intelligence) , qui rassemble les connaissancescollectives issues de milliards de conversations humaines sur Reddit, lesmarques peuvent tirer parti de l'authenticité de Reddit et établir des lienssignificatifs avec des communautés à forte intention partout dans le monde.L'alliance entre Aleph et Reddit a débuté en 2022 (https://www.alephholding.com/news/aleph-and-reddit-partner-to-service-advertisers-in-emerging-markets-throughout-europe-and-central-asia.html) avec une sélection de marchés en Europe et enAsie centrale. Ce partenariat élargi offre aux annonceurs un accès auxopportunités publicitaires mondiales de Reddit sur plus de 45 marchés au total.