Aleph et Reddit étendent leur partenariat à plus de 45 marchés, avec notamment un partenariat publicitaire exclusif en Belgique (FOTO)
Bruxelles (ots) - Aleph, un réseau mondial d'experts digital innovants à la
croisée des médias et des paiements, a annoncé aujourd'hui l'extension de son
partenariat stratégique avec Reddit, l'espace le plus humain d'Internet. Avec
plus de 100 000 communautés et plus de 110 millions d'utilisateurs uniques
actifs par jour, Reddit est le lieu où des personnes réelles forment des
communautés, obtiennent des réponses, partagent des idées, discutent de la vie
et offrent des conseils. Ce nouvel accord désigne Aleph comme représentant
publicitaire exclusif de Reddit sur plus de 45 marchés en Europe, au
Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique,
offrant ainsi aux annonceurs locaux et régionaux un accès direct à son audience
engagée et à forte intention.
Selon les résultats financiers du deuxième trimestre 2025 (https://investor.redd
itinc.com/news-events/news-releases/news-details/2025/Reddit-Announces-Second-Qu
arter-2025-Results/default.aspx) de Reddit, le nombre d'utilisateurs uniques
actifs quotidiens (DAUq) internationaux de la plateforme a augmenté de 32 % par
rapport à l'année précédente. Cette croissance, combinée à son rôle de vaste
archive de conversations authentiques, a fait de Reddit un acteur clé dans
l'écosystème de recherche en pleine évolution. Reddit a été le domaine le plus
cité sur toutes les plateformes d'IA entre juin 2024 et août 2025, selon
Profound
(https://www.tryprofound.com/blog/ai-platform-citation-patterns#conclusion) .
En tant que plateforme publicitaire, Reddit offre des solutions complètes et
multi-objectifs, permettant aux marques d'atteindre l'audience là où elles sont
réceptives et engagées: les communautés qui les intéressent. Grâce à Reddit
Community Intelligence(TM) (https://redditinc.com/blog/live-from-cannes-lions-20
25-introducing-reddit-community-intelligence) , qui rassemble les connaissances
collectives issues de milliards de conversations humaines sur Reddit, les
marques peuvent tirer parti de l'authenticité de Reddit et établir des liens
significatifs avec des communautés à forte intention partout dans le monde.
L'alliance entre Aleph et Reddit a débuté en 2022 (https://www.alephholding.com/
news/aleph-and-reddit-partner-to-service-advertisers-in-emerging-markets-through
out-europe-and-central-asia.html) avec une sélection de marchés en Europe et en
Asie centrale. Ce partenariat élargi offre aux annonceurs un accès aux
opportunités publicitaires mondiales de Reddit sur plus de 45 marchés au total.
