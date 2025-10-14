Heidrick & Struggles mit neuem Partner / Die führende Leadership-Beratung gewinnt mit Steffen Ehrke einen Experten für die Consumer Practice

Frankfurt/München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick &

Struggles (NASDAQ: HSII) gibt bekannt, dass Steffen Ehrke (40) ab Mitte Oktober

das deutsche Team verstärkt. Steffen Ehrke ist neuer Partner der weltweiten

Consumer Practice. Der Wirtschaftspsychologe blickt auf 15 Jahre Erfahrung im

Executive Search zurück und war zuletzt Partner einer namhaften europäischen

Boutique. Steffen Ehrke wird von Frankfurt aus in der DACH-Region für Heidrick &

Struggles tätig sein.



Der Consumer- und Handelsexperte ergänzt das bestehende Beraterteam. Der

Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Go-to-Market Transformation von Klienten

durch die Komposition und Entwicklung von high-performing Leadership Teams, die

Wachstum, Digitalisierung und Kundenzentrierung erfolgreich vorantreiben.





Nicolas von Rosty , Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Wir sind

hocherfreut, dass wir mit Steffen einen ausgewiesenen Consumer-Experten gewinnen

konnten, der perfekt in unsere Mannschaft passt. Wie schon kürzlich mit Kati

Najipoor-Smith, Martina Fohr und Christina Greenidge bauen wir damit

systematisch unsere Präsenz in Deutschland aus und setzen unseren derzeit sehr

erfolgreichen Wachstumskurs hierzulande fort."



Das Beraterteam von Heidrick & Struggles in Deutschland besteht aktuell aus 23

Beratern an fünf Standorten. Der Frauenanteil im deutschen Teil der

internationalen Partnerschaft beträgt knapp unter 50 Prozent.



