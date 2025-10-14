    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidrick & Struggles International AktievorwärtsNachrichten zu Heidrick & Struggles International
    Heidrick & Struggles mit neuem Partner / Die führende Leadership-Beratung gewinnt mit Steffen Ehrke einen Experten für die Consumer Practice

    Frankfurt/München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick &
    Struggles (NASDAQ: HSII) gibt bekannt, dass Steffen Ehrke (40) ab Mitte Oktober
    das deutsche Team verstärkt. Steffen Ehrke ist neuer Partner der weltweiten
    Consumer Practice. Der Wirtschaftspsychologe blickt auf 15 Jahre Erfahrung im
    Executive Search zurück und war zuletzt Partner einer namhaften europäischen
    Boutique. Steffen Ehrke wird von Frankfurt aus in der DACH-Region für Heidrick &
    Struggles tätig sein.

    Der Consumer- und Handelsexperte ergänzt das bestehende Beraterteam. Der
    Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Go-to-Market Transformation von Klienten
    durch die Komposition und Entwicklung von high-performing Leadership Teams, die
    Wachstum, Digitalisierung und Kundenzentrierung erfolgreich vorantreiben.

    Nicolas von Rosty , Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Wir sind
    hocherfreut, dass wir mit Steffen einen ausgewiesenen Consumer-Experten gewinnen
    konnten, der perfekt in unsere Mannschaft passt. Wie schon kürzlich mit Kati
    Najipoor-Smith, Martina Fohr und Christina Greenidge bauen wir damit
    systematisch unsere Präsenz in Deutschland aus und setzen unseren derzeit sehr
    erfolgreichen Wachstumskurs hierzulande fort."

    Das Beraterteam von Heidrick & Struggles in Deutschland besteht aktuell aus 23
    Beratern an fünf Standorten. Der Frauenanteil im deutschen Teil der
    internationalen Partnerschaft beträgt knapp unter 50 Prozent.

    Über Heidrick & Struggles

    Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen
    Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und
    Managementberatung. Seit über 70 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in
    der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als
    Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu
    gestalten. Für mehr Informationen über Heidrick & Struggles besuchen Sie bitte
    unsere Website: http://www.heidrick.com .

    Ansprechpartner

    Dr. Nicolas von Rosty, Managing Partner Deutschland,
    mailto:nvonrosty@heidrick.com

    Für Presseanfragen

    Dr. Klaus Westermeier Medienbüro
    +49 172 843 3232
    mailto:info@kwestermeier.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32539/6137208
    OTS: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
