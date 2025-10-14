Heidrick & Struggles mit neuem Partner / Die führende Leadership-Beratung gewinnt mit Steffen Ehrke einen Experten für die Consumer Practice
Frankfurt/München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick &
Struggles (NASDAQ: HSII) gibt bekannt, dass Steffen Ehrke (40) ab Mitte Oktober
das deutsche Team verstärkt. Steffen Ehrke ist neuer Partner der weltweiten
Consumer Practice. Der Wirtschaftspsychologe blickt auf 15 Jahre Erfahrung im
Executive Search zurück und war zuletzt Partner einer namhaften europäischen
Boutique. Steffen Ehrke wird von Frankfurt aus in der DACH-Region für Heidrick &
Struggles tätig sein.
Der Consumer- und Handelsexperte ergänzt das bestehende Beraterteam. Der
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Go-to-Market Transformation von Klienten
durch die Komposition und Entwicklung von high-performing Leadership Teams, die
Wachstum, Digitalisierung und Kundenzentrierung erfolgreich vorantreiben.
Nicolas von Rosty , Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Wir sind
hocherfreut, dass wir mit Steffen einen ausgewiesenen Consumer-Experten gewinnen
konnten, der perfekt in unsere Mannschaft passt. Wie schon kürzlich mit Kati
Najipoor-Smith, Martina Fohr und Christina Greenidge bauen wir damit
systematisch unsere Präsenz in Deutschland aus und setzen unseren derzeit sehr
erfolgreichen Wachstumskurs hierzulande fort."
Das Beraterteam von Heidrick & Struggles in Deutschland besteht aktuell aus 23
Beratern an fünf Standorten. Der Frauenanteil im deutschen Teil der
internationalen Partnerschaft beträgt knapp unter 50 Prozent.
Über Heidrick & Struggles
Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen
Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und
Managementberatung. Seit über 70 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in
der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als
Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu
gestalten. Für mehr Informationen über Heidrick & Struggles besuchen Sie bitte
unsere Website: http://www.heidrick.com .
Ansprechpartner
Dr. Nicolas von Rosty, Managing Partner Deutschland,
mailto:nvonrosty@heidrick.com
Für Presseanfragen
Dr. Klaus Westermeier Medienbüro
+49 172 843 3232
mailto:info@kwestermeier.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32539/6137208
OTS: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG
