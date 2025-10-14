    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    FiDA bringt Banken die junge Generation zurück / 55 Prozent der 18- bis 34-Jährigen würden für datenbasierte Bankservices zahlen

    Frankfurt (ots) - Die kommende EU-Verordnung "Financial Data Access" (FiDA)
    verpflichtet Deutschlands Banken, ihre Datensilos zu Ã¶ffnen. FÃ¼r etablierte
    Banken kÃ¶nnen sich dadurch neue GeschÃ¤ftschancen erÃ¶ffnen. Eine aktuelle Studie
    der Unternehmensberatung Cofinpro zeigt: Gerade die umkÃ¤mpfte Zielgruppe der 18-
    bis 34-jÃ¤hrigen Bankkunden begrÃ¼ÃŸt FiDA-optimierte Dienstleistungen und wartet
    fÃ¶rmlich darauf. Mehr als die HÃ¤lfte dieser Altersgruppe wÃ¤re sogar bereit,
    dafÃ¼r zu zahlen - deutlich mehr als der Gesamtdurchschnitt.

    "Die Jungen gelten als preissensibel und schwer zu binden. Unsere Zahlen
    widerlegen diese Behauptung", sagt BjÃ¶rn BÃ¶x, Manager bei Cofinpro. "Wenn Banken
    FiDA richtig ausspielen, kÃ¶nnen sie eine Generation zurÃ¼ckgewinnen, die viele
    etablierte Anbieter bereits verloren glaubten."

    Die 1.133 Befragten der Cofinpro-Studie senden ein klares Signal: 71 Prozent der
    JÃ¼ngeren sehen einen Mehrwert in einem FiDA-basierten Finanzdashboard, das Daten
    verschiedener Institute bÃ¼ndelt und so die Basis fÃ¼r eine ganzheitliche Beratung
    schafft. Noch eindrucksvoller: 63 Prozent dieser Altersgruppe wÃ¼rden sogar die
    Bank wechseln, um ein vollstÃ¤ndiges digitales Finanzprofil zu erhalten. Bei
    Ã¤lteren Kunden liegt dieser Wert erheblich niedriger. "Das ist ein Weckruf",
    sagt BÃ¶x. "Wer zu spÃ¤t reagiert, erreicht die junge nachwachsende Generation
    nicht mehr und gefÃ¤hrdet damit den Zugang zu einer attraktiven Neukundengruppe.
    DarÃ¼ber hinaus besteht das Risiko, dass Bestandskunden zu innovativen
    Wettbewerbern abwandern."

    Trotz aller Wechselbereitschaft haben traditionelle Banken einen entscheidenden
    Vorteil: das Vertrauen ihrer Kunden. 76 Prozent aller Befragten ziehen bei
    sensiblen Finanzdaten etablierte Finanzinstitute vor - ein klarer Abstand zu
    Neobanken. "Banken profitieren von ihrem Vertrauensvorsprung, mÃ¼ssen diesen aber
    noch stÃ¤rker als bislang im Rahmen ihres digitalen Serviceangebots nutzbar
    machen, um insbesondere den Zeitgeist der jÃ¼ngeren Kundengruppe zu treffen",
    betont Marie-Chantal Becker, Expert Consultant bei Cofinpro. "Wenn die Institute
    jetzt die Initiative ergreifen, wird FiDA weit mehr als eine regulatorische
    Verpflichtung, nÃ¤mlich eine taktische Chance mit Zukunftspotenzial."

    Junge Kunden wÃ¼nschen sich mehr Orientierung

    Paradox: Obwohl 60 Prozent der Kunden bereits Bankberatung nutzen, schÃ¤tzen zwei
    Drittel ihr eigenes Finanzwissen nur als befriedigend oder schlechter ein.
    Gerade junge Kunden nutzen zwar Ã¼berdurchschnittlich hÃ¤ufig Beratung, haben aber
    den schwÃ¤chsten FinanzÃ¼berblick. "Hier liegt der SchlÃ¼ssel", erklÃ¤rt Becker.
    "Kunden sind von der Produktvielfalt Ã¼berfordert und wÃ¼nschen sich kompetente
