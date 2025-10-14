FiDA bringt Banken die junge Generation zurück / 55 Prozent der 18- bis 34-Jährigen würden für datenbasierte Bankservices zahlen

Frankfurt (ots) - Die kommende EU-Verordnung "Financial Data Access" (FiDA)

verpflichtet Deutschlands Banken, ihre Datensilos zu Ã¶ffnen. FÃ¼r etablierte

Banken kÃ¶nnen sich dadurch neue GeschÃ¤ftschancen erÃ¶ffnen. Eine aktuelle Studie

der Unternehmensberatung Cofinpro zeigt: Gerade die umkÃ¤mpfte Zielgruppe der 18-

bis 34-jÃ¤hrigen Bankkunden begrÃ¼ÃŸt FiDA-optimierte Dienstleistungen und wartet

fÃ¶rmlich darauf. Mehr als die HÃ¤lfte dieser Altersgruppe wÃ¤re sogar bereit,

dafÃ¼r zu zahlen - deutlich mehr als der Gesamtdurchschnitt.



"Die Jungen gelten als preissensibel und schwer zu binden. Unsere Zahlen

widerlegen diese Behauptung", sagt BjÃ¶rn BÃ¶x, Manager bei Cofinpro. "Wenn Banken

FiDA richtig ausspielen, kÃ¶nnen sie eine Generation zurÃ¼ckgewinnen, die viele

etablierte Anbieter bereits verloren glaubten."





Die 1.133 Befragten der Cofinpro-Studie senden ein klares Signal: 71 Prozent derJÃ¼ngeren sehen einen Mehrwert in einem FiDA-basierten Finanzdashboard, das Datenverschiedener Institute bÃ¼ndelt und so die Basis fÃ¼r eine ganzheitliche Beratungschafft. Noch eindrucksvoller: 63 Prozent dieser Altersgruppe wÃ¼rden sogar dieBank wechseln, um ein vollstÃ¤ndiges digitales Finanzprofil zu erhalten. BeiÃ¤lteren Kunden liegt dieser Wert erheblich niedriger. "Das ist ein Weckruf",sagt BÃ¶x. "Wer zu spÃ¤t reagiert, erreicht die junge nachwachsende Generationnicht mehr und gefÃ¤hrdet damit den Zugang zu einer attraktiven Neukundengruppe.DarÃ¼ber hinaus besteht das Risiko, dass Bestandskunden zu innovativenWettbewerbern abwandern."Trotz aller Wechselbereitschaft haben traditionelle Banken einen entscheidendenVorteil: das Vertrauen ihrer Kunden. 76 Prozent aller Befragten ziehen beisensiblen Finanzdaten etablierte Finanzinstitute vor - ein klarer Abstand zuNeobanken. "Banken profitieren von ihrem Vertrauensvorsprung, mÃ¼ssen diesen abernoch stÃ¤rker als bislang im Rahmen ihres digitalen Serviceangebots nutzbarmachen, um insbesondere den Zeitgeist der jÃ¼ngeren Kundengruppe zu treffen",betont Marie-Chantal Becker, Expert Consultant bei Cofinpro. "Wenn die Institutejetzt die Initiative ergreifen, wird FiDA weit mehr als eine regulatorischeVerpflichtung, nÃ¤mlich eine taktische Chance mit Zukunftspotenzial."Junge Kunden wÃ¼nschen sich mehr OrientierungParadox: Obwohl 60 Prozent der Kunden bereits Bankberatung nutzen, schÃ¤tzen zweiDrittel ihr eigenes Finanzwissen nur als befriedigend oder schlechter ein.Gerade junge Kunden nutzen zwar Ã¼berdurchschnittlich hÃ¤ufig Beratung, haben aberden schwÃ¤chsten FinanzÃ¼berblick. "Hier liegt der SchlÃ¼ssel", erklÃ¤rt Becker."Kunden sind von der Produktvielfalt Ã¼berfordert und wÃ¼nschen sich kompetente