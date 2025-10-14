Studie
FiDA bringt Banken die junge Generation zurück / 55 Prozent der 18- bis 34-Jährigen würden für datenbasierte Bankservices zahlen
Frankfurt (ots) - Die kommende EU-Verordnung "Financial Data Access" (FiDA)
verpflichtet Deutschlands Banken, ihre Datensilos zu Ã¶ffnen. FÃ¼r etablierte
Banken kÃ¶nnen sich dadurch neue GeschÃ¤ftschancen erÃ¶ffnen. Eine aktuelle Studie
der Unternehmensberatung Cofinpro zeigt: Gerade die umkÃ¤mpfte Zielgruppe der 18-
bis 34-jÃ¤hrigen Bankkunden begrÃ¼ÃŸt FiDA-optimierte Dienstleistungen und wartet
fÃ¶rmlich darauf. Mehr als die HÃ¤lfte dieser Altersgruppe wÃ¤re sogar bereit,
dafÃ¼r zu zahlen - deutlich mehr als der Gesamtdurchschnitt.
"Die Jungen gelten als preissensibel und schwer zu binden. Unsere Zahlen
widerlegen diese Behauptung", sagt BjÃ¶rn BÃ¶x, Manager bei Cofinpro. "Wenn Banken
FiDA richtig ausspielen, kÃ¶nnen sie eine Generation zurÃ¼ckgewinnen, die viele
etablierte Anbieter bereits verloren glaubten."
Die 1.133 Befragten der Cofinpro-Studie senden ein klares Signal: 71 Prozent der
JÃ¼ngeren sehen einen Mehrwert in einem FiDA-basierten Finanzdashboard, das Daten
verschiedener Institute bÃ¼ndelt und so die Basis fÃ¼r eine ganzheitliche Beratung
schafft. Noch eindrucksvoller: 63 Prozent dieser Altersgruppe wÃ¼rden sogar die
Bank wechseln, um ein vollstÃ¤ndiges digitales Finanzprofil zu erhalten. Bei
Ã¤lteren Kunden liegt dieser Wert erheblich niedriger. "Das ist ein Weckruf",
sagt BÃ¶x. "Wer zu spÃ¤t reagiert, erreicht die junge nachwachsende Generation
nicht mehr und gefÃ¤hrdet damit den Zugang zu einer attraktiven Neukundengruppe.
DarÃ¼ber hinaus besteht das Risiko, dass Bestandskunden zu innovativen
Wettbewerbern abwandern."
Trotz aller Wechselbereitschaft haben traditionelle Banken einen entscheidenden
Vorteil: das Vertrauen ihrer Kunden. 76 Prozent aller Befragten ziehen bei
sensiblen Finanzdaten etablierte Finanzinstitute vor - ein klarer Abstand zu
Neobanken. "Banken profitieren von ihrem Vertrauensvorsprung, mÃ¼ssen diesen aber
noch stÃ¤rker als bislang im Rahmen ihres digitalen Serviceangebots nutzbar
machen, um insbesondere den Zeitgeist der jÃ¼ngeren Kundengruppe zu treffen",
betont Marie-Chantal Becker, Expert Consultant bei Cofinpro. "Wenn die Institute
jetzt die Initiative ergreifen, wird FiDA weit mehr als eine regulatorische
Verpflichtung, nÃ¤mlich eine taktische Chance mit Zukunftspotenzial."
Junge Kunden wÃ¼nschen sich mehr Orientierung
Paradox: Obwohl 60 Prozent der Kunden bereits Bankberatung nutzen, schÃ¤tzen zwei
Drittel ihr eigenes Finanzwissen nur als befriedigend oder schlechter ein.
Gerade junge Kunden nutzen zwar Ã¼berdurchschnittlich hÃ¤ufig Beratung, haben aber
den schwÃ¤chsten FinanzÃ¼berblick. "Hier liegt der SchlÃ¼ssel", erklÃ¤rt Becker.
"Kunden sind von der Produktvielfalt Ã¼berfordert und wÃ¼nschen sich kompetente
