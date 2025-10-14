    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Rahmenbedingungen erschweren Transformation der energieintensiven Ernährungsindustrie (FOTO)

    Berlin (ots) - Neue Analyse zeigt Handlungsbedarf bei Strompreisen, Netzausbau
    und regulatorischen Anreizen, um Klimaziele der Branche zu erreichen und
    Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

    Die Transformation der Ernährungsindustrie, die für knapp 10 Prozent der
    industriellen Energienutzung verantwortlich ist, droht zu scheitern. Zu diesem
    Ergebnis kommt die heute veröffentlichte Studie "FlexErnährungsindustrie" des
    Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI. Die Untersuchung,
    die im Auftrag des OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie und des
    Verbands der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft VGMS und unter Beteiligung
    der Verbändeallianz Energieintensive Ernährungsindustrie erstellt wurde, legt
    drei zentrale Bremsklötze der Energiewende offen: zu hohe Stromkosten, ein zu
    langsamer Netzausbau und mangelnde langfristige Investitionssicherheit.

    Die Studie analysiert die Hemmnisse beispielhaft für die Ölsaatenverarbeitung
    und Stärkeproduktion:

    - Die Kostenfalle: Klimafreundlicher Strom ist unwirtschaftlich. Elektrische
    Prozesswärme ist aktuell zwischen 56 und 80 Prozent teurer als die Nutzung von
    Erdgas in KWK-Kraftwerken. Diese erhebliche Kostenlücke macht Investitionen in
    grüne Technologien wie Wärmepumpen unrentabel.
    - Der Investitionsstau: Warten auf den Anschluss. Unternehmen, die ihre
    Produktion elektrifizieren wollen, benötigen eine bis zu fünffach höhere
    Anschlussleistung. Die Realität sind jedoch Wartezeiten von mehreren Jahren,
    in Extremfällen bis zu 15 Jahren, auf einen leistungsfähigen Netzanschluss.
    - Fehlende Sicherheit lähmt Investitionen: Ein instabiler energiepolitischer
    Rahmen und ein komplexer Dschungel aus Regulierungen verhindern langfristige
    Planungssicherheit. Dies untergräbt die Basis für verlässliche
    Geschäftsmodelle und lähmt Investitionen, die für die Transformation der
    Energieversorgung unerlässlich sind.

    Michael Haendel, Studienleiter Fraunhofer ISI fasst die wissenschaftlichen
    Erkenntnisse zusammen: "Unsere Analyse zeigt eine signifikante Lücke zwischen
    den politischen Zielen zur Dekarbonisierung und der wirtschaftlichen Realität.
    Die Daten belegen, dass die aktuellen Rahmenbedingungen die Transformation der
    Ernährungsindustrie nicht nur verlangsamen, sondern erschweren. Ohne
    grundlegende Reformen bei Strompreis, Netzausbau und Anreizstrukturen werden die
    notwendigen privaten Investitionen in klimafreundliche Prozesse ausbleiben."

    Angesichts der Ergebnisse fordern die Branchenverbände: Die Energiepolitik heute
