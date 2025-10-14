Fraunhofer ISI-Studie
Rahmenbedingungen erschweren Transformation der energieintensiven Ernährungsindustrie (FOTO)
Berlin (ots) - Neue Analyse zeigt Handlungsbedarf bei Strompreisen, Netzausbau
und regulatorischen Anreizen, um Klimaziele der Branche zu erreichen und
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Die Transformation der Ernährungsindustrie, die für knapp 10 Prozent der
industriellen Energienutzung verantwortlich ist, droht zu scheitern. Zu diesem
Ergebnis kommt die heute veröffentlichte Studie "FlexErnährungsindustrie" des
Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI. Die Untersuchung,
die im Auftrag des OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie und des
Verbands der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft VGMS und unter Beteiligung
der Verbändeallianz Energieintensive Ernährungsindustrie erstellt wurde, legt
drei zentrale Bremsklötze der Energiewende offen: zu hohe Stromkosten, ein zu
langsamer Netzausbau und mangelnde langfristige Investitionssicherheit.
Die Studie analysiert die Hemmnisse beispielhaft für die Ölsaatenverarbeitung
und Stärkeproduktion:
- Die Kostenfalle: Klimafreundlicher Strom ist unwirtschaftlich. Elektrische
Prozesswärme ist aktuell zwischen 56 und 80 Prozent teurer als die Nutzung von
Erdgas in KWK-Kraftwerken. Diese erhebliche Kostenlücke macht Investitionen in
grüne Technologien wie Wärmepumpen unrentabel.
- Der Investitionsstau: Warten auf den Anschluss. Unternehmen, die ihre
Produktion elektrifizieren wollen, benötigen eine bis zu fünffach höhere
Anschlussleistung. Die Realität sind jedoch Wartezeiten von mehreren Jahren,
in Extremfällen bis zu 15 Jahren, auf einen leistungsfähigen Netzanschluss.
- Fehlende Sicherheit lähmt Investitionen: Ein instabiler energiepolitischer
Rahmen und ein komplexer Dschungel aus Regulierungen verhindern langfristige
Planungssicherheit. Dies untergräbt die Basis für verlässliche
Geschäftsmodelle und lähmt Investitionen, die für die Transformation der
Energieversorgung unerlässlich sind.
Michael Haendel, Studienleiter Fraunhofer ISI fasst die wissenschaftlichen
Erkenntnisse zusammen: "Unsere Analyse zeigt eine signifikante Lücke zwischen
den politischen Zielen zur Dekarbonisierung und der wirtschaftlichen Realität.
Die Daten belegen, dass die aktuellen Rahmenbedingungen die Transformation der
Ernährungsindustrie nicht nur verlangsamen, sondern erschweren. Ohne
grundlegende Reformen bei Strompreis, Netzausbau und Anreizstrukturen werden die
notwendigen privaten Investitionen in klimafreundliche Prozesse ausbleiben."
Angesichts der Ergebnisse fordern die Branchenverbände: Die Energiepolitik heute
