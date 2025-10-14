DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: MICHELIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin nach einer Gewinnwarnung von 37 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung an sich sei am Markt bereits erwartet worden, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Reifenhersteller sein Ertragsziel deutlich stärker nach unten korrigiert als befürchtet. Insgesamt findet der Experte es schwierig, die Gewinnwarnung vollständig mit den von den Franzosen dazu veröffentlichten Angaben in Einklang zu bringen./la/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.