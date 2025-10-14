    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin nach einer Gewinnwarnung von 37 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung an sich sei am Markt bereits erwartet worden, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Reifenhersteller sein Ertragsziel deutlich stärker nach unten korrigiert als befürchtet. Insgesamt findet der Experte es schwierig, die Gewinnwarnung vollständig mit den von den Franzosen dazu veröffentlichten Angaben in Einklang zu bringen./la/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christoph Laskawi
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



