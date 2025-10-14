WARBURG RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte solide ausfallen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An der Nachfrageentwicklung werde sich wohl nicht viel geändert haben./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 50,50EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.