ZDK fordert EU-Kommission zum technologieneutralen Mobilitätswandel auf

Brüssel (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK),

Mitglied von Automotive Mobility Europe (AME), unterstützt ausdrücklich die

gemeinsame Position des europäischen Dachverbands, die auf einen praxisnahen,

verbraucherorientierten und technologieneutralen Weg zur Dekarbonisierung des

Verkehrs statt eines realitätsfernen Verbrennerverbots abzielt.



Laut AME ist Technologieoffenheit der Schlüssel für den erfolgreichen und

verbraucherorientierten Übergang zu einem nachhaltigen und wettbewerbsfähigen

europäischen Verkehrssektor. Die Überarbeitung der CO2-Verordnung müsse daher

über eine rein abgasbasierte Betrachtung hinausgehen und künftig alle

klimaneutralen Technologien berücksichtigen.





"Ein technologieneutraler Ansatz ist entscheidend, damit der Mobilitätswandel in

allen europäischen Märkten gelingt", erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn

(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .

Dazu gehöre die Einführung eines Kohlenstoffkorrekturfaktors (CCF - Carbon

Correction Factor), der neben batterieelektrischen Fahrzeugen auch den Einsatz

erneuerbarer Kraftstoffe, von Wasserstoff und synthetischen Energieträgern in

die CO2-Bilanz einbezieht. Damit könne die EU sicherstellen, dass Klimaschutz

und Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen.



Ein zentrales Anliegen der AME-Forderungen ist die Stärkung der Verbraucher. Der

ZDK schließt sich der Forderung an, steuerliche und finanzielle Anreize für den

Kauf emissionsfreier Fahrzeuge zu verlängern, etwa durch eine befristete

Kfz-Steuerbefreiung bis mindestens 2035, beschleunigte

Abschreibungsmöglichkeiten für private Anschaffungen und steuerliche

Gleichbehandlung von Dienstwagen. Ebenso wichtig sind verlässliche und

transparente Ladepreise, ein flächendeckender Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie

Maßnahmen zur Stärkung des Gebrauchtwagenmarktes für Elektrofahrzeuge, unter

anderem durch EU-weit standardisierte Batteriezertifikate (SoH, SoCE, SoCR).



Der Verband warnt vor einer zunehmenden Wettbewerbsverzerrung durch stark

subventionierte Hersteller aus Drittstaaten. "Wir brauchen gleiche

Wettbewerbsbedingungen und Investitionssicherheit für unsere Unternehmen. Sonst

gefährden wir nicht nur die Klimaziele, sondern auch hunderttausende

Arbeitsplätze in der Branche", betont Peckruhn. AME schlägt daher einen

europäischen Übergangsfonds vor, der die Anschaffung emissionsfreier Fahrzeuge

erleichtert und den Aufbau lokaler Produktion von Batterien und

Fahrzeugkomponenten unterstützt.



Entscheidend für den Klimaschutz ist es, den Gebrauchtwagenmarkt in die

CO2-Regulierung einzubeziehen. Ein "Gebrauchtwagenindikator" soll künftig

helfen, die tatsächliche Dekarbonisierung der Fahrzeugflotte besser abzubilden.

Zudem fordert der Verband eine faire Verteilung der finanziellen Risiken aus

Rückkaufverpflichtungen für E-Fahrzeuge im Leasinggeschäft, um den Mittelstand

zu entlasten.



Der ZDK teilt die Zielsetzung der Europäischen Kommission, den Straßenverkehr

bis 2050 klimaneutral zu gestalten. "Die Zukunft ist elektrisch, aber der Weg

dorthin muss für Verbraucher, Betriebe und Märkte realistisch und

sozialverträglich bleiben", so Peckruhn. "Nur wenn Europa auf

Technologieoffenheit, faire Marktbedingungen und Verbraucherakzeptanz setzt,

kann die Transformation gelingen."



