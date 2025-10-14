AG Mittelstand legt zweiten Mittelstandsmonitor vor und mahnt Strukturreformen an

Berlin (ots) - Der Mittelstand in Deutschland steckt in einer hartnäckigenkonjunkturellen und strukturellen Krise. Die unberechenbare Handelspolitik derVereinigten Staaten sowie die geopolitisch angespannte Lage belasten dieWirtschaft spürbar. Trotz einzelner Lichtblicke wie die erhöhten Investitionenin die Infrastruktur und der Investitionsbooster bleibt die wirtschaftlicheSituation anhaltend schwach. Mit dem aktuellen Mittelstandsmonitor zieht dieArbeitsgemeinschaft Mittelstand (AG Mittelstand) - ein Zusammenschluss von zehnführenden Wirtschaftsverbänden - erneut eine ernüchternde Bilanz der politischenRahmenbedingungen für den Mittelstand. Die Gesamtlage wird auf einer Skala von-3 (sehr schlecht) bis +3 (sehr gut) mit einem Wert von -2 bewertet und damitähnlich negativ wie im Vorjahr."Die Ergebnisse des Mittelstandsmonitors wertet die AG Mittelstand alsdeutlichen Weckruf", betont Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes derDeutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). "Der Mittelstand ist dasRückgrat unserer Wirtschaft, und er braucht jetzt verlässlicheRahmenbedingungen, damit Investitionen wirken können. Der Monitor wird bewusstam Tag des gemeinsamen parlamentarischen Abends veröffentlicht, um den Dialogzwischen Politik und Mittelstand zu vertiefen. Denn: Nur mit einer starken Mittegibt es einen starken Standort Deutschland." Vor diesem Hintergrund fordert dieAG Mittelstand, zügig Reformen auf den Weg zu bringen, um dieWettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu sichern. Ankündigungen alleinreichen nicht mehr aus.Aus Sicht des Mittelstands besteht bei der Infrastruktur, der Linderung desFachkräftebedarfs, den Bedingungen für Unternehmertum, bei der Energiepolitik,bei der Bürokratiebelastung und bei der Steuerpolitik weiterer Reform- undHandlungsbedarf:- Zur schnelleren Modernisierung der Infrastrukturen braucht es beschleunigtePlanungs-. Genehmigungs- und Umsetzungsverfahren. Neben einer rechtlichenEntschlackung und Harmonisierung sollte der technische Fortschritt etwa durchKI und Digitalisierung konsequent genutzt werden, um Prozesse in denzuständigen Behörden kunden- und mittelstandsfreundlich zu verbessern.- Um die Unternehmenskultur zur stärken, ist unter anderem eine nachhaltigeSteigerung der Gründungsbereitschaft erforderlich. Dazu sollteunternehmerisches Denken bereits an allgemeinbildenden Schulen viel stärkerunterstützt und die Berufsorientierung ausgebaut werden, um junge Menschenfrühzeitig mit der Selbstständigkeit als berufliche Option vertraut zu machen.- In der Energiepolitik sind unter anderem eine weitere Erhöhung der