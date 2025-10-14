    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    AG Mittelstand legt zweiten Mittelstandsmonitor vor und mahnt Strukturreformen an

    Berlin (ots) - Der Mittelstand in Deutschland steckt in einer hartnäckigen
    konjunkturellen und strukturellen Krise. Die unberechenbare Handelspolitik der
    Vereinigten Staaten sowie die geopolitisch angespannte Lage belasten die
    Wirtschaft spürbar. Trotz einzelner Lichtblicke wie die erhöhten Investitionen
    in die Infrastruktur und der Investitionsbooster bleibt die wirtschaftliche
    Situation anhaltend schwach. Mit dem aktuellen Mittelstandsmonitor zieht die
    Arbeitsgemeinschaft Mittelstand (AG Mittelstand) - ein Zusammenschluss von zehn
    führenden Wirtschaftsverbänden - erneut eine ernüchternde Bilanz der politischen
    Rahmenbedingungen für den Mittelstand. Die Gesamtlage wird auf einer Skala von
    -3 (sehr schlecht) bis +3 (sehr gut) mit einem Wert von -2 bewertet und damit
    ähnlich negativ wie im Vorjahr.

    "Die Ergebnisse des Mittelstandsmonitors wertet die AG Mittelstand als
    deutlichen Weckruf", betont Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der
    Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). "Der Mittelstand ist das
    Rückgrat unserer Wirtschaft, und er braucht jetzt verlässliche
    Rahmenbedingungen, damit Investitionen wirken können. Der Monitor wird bewusst
    am Tag des gemeinsamen parlamentarischen Abends veröffentlicht, um den Dialog
    zwischen Politik und Mittelstand zu vertiefen. Denn: Nur mit einer starken Mitte
    gibt es einen starken Standort Deutschland." Vor diesem Hintergrund fordert die
    AG Mittelstand, zügig Reformen auf den Weg zu bringen, um die
    Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu sichern. Ankündigungen allein
    reichen nicht mehr aus.

    Aus Sicht des Mittelstands besteht bei der Infrastruktur, der Linderung des
    Fachkräftebedarfs, den Bedingungen für Unternehmertum, bei der Energiepolitik,
    bei der Bürokratiebelastung und bei der Steuerpolitik weiterer Reform- und
    Handlungsbedarf:

    - Zur schnelleren Modernisierung der Infrastrukturen braucht es beschleunigte
    Planungs-. Genehmigungs- und Umsetzungsverfahren. Neben einer rechtlichen
    Entschlackung und Harmonisierung sollte der technische Fortschritt etwa durch
    KI und Digitalisierung konsequent genutzt werden, um Prozesse in den
    zuständigen Behörden kunden- und mittelstandsfreundlich zu verbessern.
    - Um die Unternehmenskultur zur stärken, ist unter anderem eine nachhaltige
    Steigerung der Gründungsbereitschaft erforderlich. Dazu sollte
    unternehmerisches Denken bereits an allgemeinbildenden Schulen viel stärker
    unterstützt und die Berufsorientierung ausgebaut werden, um junge Menschen
    frühzeitig mit der Selbstständigkeit als berufliche Option vertraut zu machen.
    - In der Energiepolitik sind unter anderem eine weitere Erhöhung der
