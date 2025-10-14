    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTheon International AktievorwärtsNachrichten zu Theon International

    Weder Rheinmetall noch Renk

    2417 Aufrufe 2417 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum Analysten jetzt auf diesen Rüstungshersteller in der Nische setzen

    Der Rüstungskonzern Theon ist bekannt für seine Nachtsichtgeräte und profitiert aktuell stark von der Aufrüstung der NATO-Staaten. Analysten sehen die Aktie bestens positioniert für weitere Kursgewinne.

    Für Sie zusammengefasst
    Weder Rheinmetall noch Renk - Warum Analysten jetzt auf diesen Rüstungshersteller in der Nische setzen
    Foto: Artur Widak - NurPhoto

    Theon ist ein Rüstungshersteller aus Zypern, der weltweit zu den führenden Entwicklern und Produzenten von tragbaren elektrooptischen Systemen zählt, insbesondere Nachtsicht- und Wärmebildgeräten für militärische und sicherheitsrelevante Anwendungen. Der Konzern baut auch digitale Augmented-Reality-Lösungen für Soldaten und Spezialeinheiten.

    Das Unternehmen gab diese Woche bekannt, 269 Millionen Euro in eine 9,8-prozentige-Beteiligung an seinem wichtigsten Lieferanten Exosens zu investieren. Mit dieser Transaktion will Theon nicht nur seine langfristige Lieferkette absichern, sondern auch die Tür für zukünftige Zusammenarbeit bei neuen digitalen Produkten öffnen. Dies könnte Theon in den kommenden Quartalen bedeutende Aufträge bescheren.

    Theon International

    -4,61 %
    -2,90 %
    +20,11 %
    -1,33 %
    +228,59 %
    +227,04 %
    ISIN:CY0200751713WKN:A3E2ZV

    Die Vereinbarung zwischen Theon und dem privaten Equity-Investor HLD für die Übernahme der Anteile an Exosens erfolgt zu einem Preis von 54 Euro pro Aktie – rund 25 Prozent über dem Kurs von Exosens vor der Ankündigung. 

    Die Theon-Aktie selbst hat in den vergangenen Tagen leicht nachgegeben, ist im laufenden Jahr allerdings schon kräftig bei der Rüstungsrallye am Aktienmarkt mitgelaufen. Seit Anfang Januar beträgt das Kursplus schon knapp 150 Prozent. Nach dem Exosens-Deal haben die Analysten von Berenberg ihre Schätzungen angehoben und sehen das Kursziel bei 40 Euro – ein Aufpreis von 25 Prozent zum aktuellen Kursniveau.

    Für weiteres Aufwärtspotenzial sollte demnach auch ein kürzlich gewonnener Großauftrag im Wert von 50 Millionen Euro für das IRIS-C-Thermalclip-on-System sorgen, das 2026 und 2027 an Deutschland und Belgien geliefert werden soll. Mit einer zusätzlichen Option von rund 150 Millionen Euro könnte dieses Geschäft Theon zu einem wichtigen Akteur im Bereich der digitalen (ARMED) Produkte machen und voraussichtlich etwa 20 Prozent des Umsatzes im Jahr 2026 ausmachen.

    Mit einer robusten Prognose für die Verteidigungsbudgets, die in den kommenden Jahren voraussichtlich um 8 Prozent steigen werden, sei Theon gut positioniert, von dieser strukturellen Wachstumsdynamik zu profitieren, so die Analysten. Sie gehen davon aus, dass der Bereich Nachtsicht- und Wärmebildtechnik schneller wachsen werde als die allgemeinen Verteidigungsausgaben. Damit seien die Zyprioten für einen langfristigen Aufschwung gut aufgestellt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Theon International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 32,80EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Weder Rheinmetall noch Renk Warum Analysten jetzt auf diesen Rüstungshersteller in der Nische setzen Der Rüstungskonzern Theon ist bekannt für seine Nachtsichtgeräte und profitiert aktuell stark von der Aufrüstung der NATO-Staaten. Analysten sehen die Aktie bestens positioniert für weitere Kursgewinne.