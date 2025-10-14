Warum Analysten jetzt auf diesen Rüstungshersteller in der Nische setzen

Das Unternehmen gab diese Woche bekannt, 269 Millionen Euro in eine 9,8-prozentige-Beteiligung an seinem wichtigsten Lieferanten Exosens zu investieren. Mit dieser Transaktion will Theon nicht nur seine langfristige Lieferkette absichern, sondern auch die Tür für zukünftige Zusammenarbeit bei neuen digitalen Produkten öffnen. Dies könnte Theon in den kommenden Quartalen bedeutende Aufträge bescheren.

Theon ist ein Rüstungshersteller aus Zypern, der weltweit zu den führenden Entwicklern und Produzenten von tragbaren elektrooptischen Systemen zählt, insbesondere Nachtsicht- und Wärmebildgeräten für militärische und sicherheitsrelevante Anwendungen. Der Konzern baut auch digitale Augmented-Reality-Lösungen für Soldaten und Spezialeinheiten.

Die Vereinbarung zwischen Theon und dem privaten Equity-Investor HLD für die Übernahme der Anteile an Exosens erfolgt zu einem Preis von 54 Euro pro Aktie – rund 25 Prozent über dem Kurs von Exosens vor der Ankündigung.

Die Theon-Aktie selbst hat in den vergangenen Tagen leicht nachgegeben, ist im laufenden Jahr allerdings schon kräftig bei der Rüstungsrallye am Aktienmarkt mitgelaufen. Seit Anfang Januar beträgt das Kursplus schon knapp 150 Prozent. Nach dem Exosens-Deal haben die Analysten von Berenberg ihre Schätzungen angehoben und sehen das Kursziel bei 40 Euro – ein Aufpreis von 25 Prozent zum aktuellen Kursniveau.

Für weiteres Aufwärtspotenzial sollte demnach auch ein kürzlich gewonnener Großauftrag im Wert von 50 Millionen Euro für das IRIS-C-Thermalclip-on-System sorgen, das 2026 und 2027 an Deutschland und Belgien geliefert werden soll. Mit einer zusätzlichen Option von rund 150 Millionen Euro könnte dieses Geschäft Theon zu einem wichtigen Akteur im Bereich der digitalen (ARMED) Produkte machen und voraussichtlich etwa 20 Prozent des Umsatzes im Jahr 2026 ausmachen.

Mit einer robusten Prognose für die Verteidigungsbudgets, die in den kommenden Jahren voraussichtlich um 8 Prozent steigen werden, sei Theon gut positioniert, von dieser strukturellen Wachstumsdynamik zu profitieren, so die Analysten. Sie gehen davon aus, dass der Bereich Nachtsicht- und Wärmebildtechnik schneller wachsen werde als die allgemeinen Verteidigungsausgaben. Damit seien die Zyprioten für einen langfristigen Aufschwung gut aufgestellt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Theon International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 32,80EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.



