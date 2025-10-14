Neue EU-Verordnung gefährdet Bio-Produktion / Fairtrade Deutschland warnt vor Folgen für Produzenten und Verbraucher (FOTO)

Köln (ots) -



- Bio unter Druck: Kosten für Bio-EU-Siegel könnten drastisch steigen

- Folgen auch für Verbraucherinnen und Verbraucher spürbar

- Fairtrade-Absatz wächst trotz angespanntem Markt



Am 15. Oktober treten die Neuerungen der EU-Bio-Verordnung von 2022 in Kraft. Ab

dann ist unter anderem eine strengere Rückverfolgbarkeit Pflicht. Die Umsetzung

stellt viele Produzierende vor Herausforderungen - gerade Kleinbauernfamilien in

Ländern des globalen Südens: "Die Umsetzung ist mit enormen Kosten verbunden.

Diese können viele Kleinbauernfamilien nicht alleine tragen. Die Folge werden

Ausstiege aus der Bio-Zertifizierung sein", prognostiziert Claudia Brück,

Vorständin Politik und Kommunikation bei Fairtrade Deutschland.









Die Weiterführung der EU-Bio-Zertifizierung treibt die Kosten für viele

Produzierende enorm in die Höhe. Hinzu kommt der große bürokratische und

technische Aufwand: Einige Kooperativen müssen sich neu strukturieren und neu

zertifizieren lassen. "Die Vorgaben sind so gestaltet, dass sie

Interpretationsspielraum lassen - das macht die Umsetzung besonders schwierig.

Um alle Produzierenden erreichen und unterstützen zu können, brauchen wir

deutlich mehr Personal", sagt Lorena Perdomo Romero von der Bio- und

Fairtrade-zertifizierten Kaffeekooperative Cafescor aus Honduras.



Lieferengpässe bei Bio-Produkten wahrscheinlich



Vielen Betrieben in Asien, Afrika und Lateinamerika droht der Ausschluss aus der

Bio-Zertifizierung. Die Folgen könnten auch für Verbraucherinnen und Verbraucher

spürbar werden. Für Bananen, Kaffee und Kakao sind Lieferengpässe

wahrscheinlich. "Wir beobachten eine gewisse Unruhe am Markt. Viele Unternehmen

befürchten, dass sie ab Oktober nicht mehr die Mengen importieren können, die

sie benötigen. Um vorzusorgen haben einige in den vergangenen Monaten größere

Warenmengen bestellt als üblich", so Brück.



Fairtrade begrüßt Gesetzesänderung, sieht jedoch Schwachstellen



Fairtrade begrüßt den Schritt von einheitlichen Regeln für Bio-Betriebe

weltweit, weist jedoch auf Schwächen in den Anforderungen der Verordnung hin.

Diese verlangt praxisferne Kriterien, die viele Kleinbauernfamilien nicht

erfüllen können. "In ihrer aktuellen Form könnte die Verordnung zu einer

künstlichen Verknappung von Bio-Produkten führen. Die

oder Kakao sind ungewöhnlich hoch. Produzenten und Produzentinnen entscheiden

sich im Zweifel gegen ein Bio-Siegel, weil sie auch ohne ein solches Abnehmer

finden", sagt Brück.



Fairtrade wächst im ersten Halbjahr um 6 Prozent



Globalen Krisen und steigenden Preisen zum Trotz wächst Fairtrade im ersten

Halbjahr 2025 um knapp 6 Prozent - und übertrifft damit die positive

Zwischenbilanz des Vorjahres. Besonders die Kernprodukte entwickelten sich gut:

Fairtrade-Bananen erzielten ein Absatzplus von 10 Prozent, dicht gefolgt von

Fairtrade-Kaffee mit einem Wachstum von knapp 7 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr. Auch der Bereich Schokolade, Kekse und Süßwaren legte leicht zu. Der

Anteil der Produkte, die neben dem Fairtrade- auch das EU-Bio-Siegel tragen, ist

im ersten Halbjahr 2025 auf knapp 63 Prozent gestiegen.



