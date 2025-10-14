Berentzen-Gruppe: Umsatzprognose 2025 aktualisiert – Vorläufige Zahlen
Die Berentzen-Gruppe blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025. Mit einem erwarteten EBIT von 5,6 Mio. Euro und einem EBITDA von 12,0 Mio. Euro, die beide unter den Vorjahreswerten liegen, sowie einem prognostizierten Umsatz von 119,4 Mio. Euro, der ebenfalls rückläufig ist, spiegelt sich die Konsumzurückhaltung bei Spirituosen und der Wegfall von Mineralwassererlösen wider. Die endgültigen Zahlen werden am 23. Oktober 2025 veröffentlicht.
- Die Berentzen-Gruppe erwartet für die ersten drei Quartale 2025 ein normalisiertes Konzern-EBIT von 5,6 Mio. Euro und ein Konzern-EBITDA von 12,0 Mio. Euro, beide unter den Werten des Vorjahres.
- Die Konzernumsatzerlöse werden voraussichtlich 119,4 Mio. Euro betragen, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Die Umsatzrückgänge sind hauptsächlich auf die Konsumzurückhaltung bei Spirituosen in Deutschland und den Wegfall von Umsatzerlösen aus dem Geschäft mit regionalen Mineralwässern zurückzuführen.
- Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde auf 165,0 bis 169,0 Mio. Euro angepasst, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 172,0 bis 178,0 Mio. Euro.
- Die Prognose für das Konzern-EBIT bleibt unverändert bei 8,0 bis 9,5 Mio. Euro und für das Konzern-EBITDA zwischen 16,9 und 18,4 Mio. Euro.
- Die endgültigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale 2025 werden am 23. Oktober 2025 veröffentlicht.
