Berentzen-Gruppe: Umsatzprognose 2025 aktualisiert – Vorläufige Zahlen

Die Berentzen-Gruppe blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025. Mit einem erwarteten EBIT von 5,6 Mio. Euro und einem EBITDA von 12,0 Mio. Euro, die beide unter den Vorjahreswerten liegen, sowie einem prognostizierten Umsatz von 119,4 Mio. Euro, der ebenfalls rückläufig ist, spiegelt sich die Konsumzurückhaltung bei Spirituosen und der Wegfall von Mineralwassererlösen wider. Die endgültigen Zahlen werden am 23. Oktober 2025 veröffentlicht.

