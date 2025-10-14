    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer
    Kartellamt erlaubt Kauf von Curevac durch Biontech

    Für Sie zusammengefasst
    • Biontech übernimmt Curevac, Kartellamt genehmigt Deal.
    • Wettbewerb nicht gefährdet, keine Bedenken geäußert.
    • Fusion soll bis Jahresende durch Aktientausch erfolgen.
    Kartellamt erlaubt Kauf von Curevac durch Biontech
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BONN/MAINZ (dpa-AFX) - Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech darf den Rivalen Curevac aus Tübingen übernehmen. Das Bundeskartellamt sieht den Wettbewerb nicht gefährdet und hat daher keine Bedenken gegen die geplante Übernahme. Der Pharmadeal soll nach früheren Angaben von Biontech bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Biontech will Curevac durch einen Aktientausch erwerben.

    Beide Unternehmen waren während der Pandemie durch die Erforschung von Covid-19-Impfstoffen auf mRNA-Basis einer breiten Öffentlichkeit bekanntgeworden. Während Biontech seinen Impfstoff auf den Markt brachte und Milliardenumsätze machte, scheiterte Curevac mit dem Vorhaben.

    Biontech verfüge mit dem Impfstoff Comirnaty über ein einziges vermarktetes Produkt, das in Kooperation mit dem Unternehmen Pfizer vertrieben werde, teilte die Behörde in Bonn mit. Curevac verfüge bisher über keine zugelassenen Wirkstoffe in der Vermarktung.

    Behörde sieht keine erheblichen Überschneidungen bei Forschungen

    Der mögliche Anwendungsbereich der mRNA-Technologie gehe jedoch weit über Covid-19-Impfstoffe hinaus und umfasse auch die Entwicklung onkologischer Wirkstoffe, hieß es weiter. "Während Biontech in diesem Bereich über eine Vielzahl an teilweise weit fortgeschrittenen Forschungsprojekten verfügt, besteht die Forschungspipeline von Curevac aktuell nur noch aus wenigen Wirkstoffkandidaten in präklinischen oder frühen klinischen Studienphasen."

    "Die Forschungspipelines von Biontech und Curevac für Arzneimittel weisen keine erheblichen Überschneidungen auf", erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Eine Beschränkung des Innovationswettbewerbs durch die Fusion sei nicht zu erwarten./tob/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 21,34 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -1,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 21,12 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +30,83 %/+71,79 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
