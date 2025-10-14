Drei von vier Experten sehen die aktuelle Lage positiv

Leinfelden-Echterdingen (ots) - Befragung unter 123 Maklern und Brokern im

Netzwerk von Remax Germany | geplante Neuordnung des Heizungsgesetztes bringt

Ruhe in den Markt für Bestandsimmobilien



Trotz längerer Vermarktungszeiten sieht die Mehrzahl von Maklern und

Franchisenehmern die aktuelle Stimmung auf dem Immobilienmarkt positiv. Das geht

aus der aktuellen Marktumfrage des Maklernetzwerks Remax Germany unter 123

befragten Immobilienexperten in ganz Deutschland hervor. Danach bewerten mit

insgesamt 75,2 Prozent drei Viertel der Befragten die Lage zwischen eher positiv

und sehr gut - das Gros davon schätzt die Situation leicht positiv (29,7

Prozent) und positiv (22,8 Prozent) ein. Gut jeder Fünfzehnte (6,9 Prozent)

empfindet die Stimmung weder besonders gut noch schlecht.





Damit hat sich die Lage im Vergleich zur Marktumfrage im Jahr 2024 deutlichverbessert. Vor allem hat sich der Anteil derer, die die aktuelle Situation mitder Bestnote "sehr gut" bewerten, von 2,7 Prozent auf 5,0 Prozent nahezuverdoppelt. Gleiches gilt für die Frage, ob es grundsätzlich mehr Optimismus aufdem Immobilienmarkt bräuchte: In 2024 hatten nur 7,1 Prozent der Befragten mit"Nein" geantwortet, in der aktuellen Befragung liegt dieser Wert nun mit 15,8Prozent mehr als doppelt so hoch.Wohnimmobilien meist nach sechs Monaten verkauftDeutlich mehr als die Hälfte der Objekte (59,4 Prozent) findet im Immobilienjahr2025 innerhalb von drei bis sechs Monaten einen neuen Käufer (2024: 54,4Prozent). Weitere 26,7 Prozent sind zwischen sechs und neun Monaten auf demMarkt (2024: 31,3 Prozent). Jeweils rund ein Viertel der befragtenImmobilienexperten gibt an, dass sich die Vermarktungszeiten in den vergangenenzwölf Monaten etwas verringert (2025: 25,7 Prozent / 2024: 18,8 Prozent) bzw.etwas verlängert (2025: 24,8 Prozent; 2024: 32,1 Prozent) haben. Von deutlichlängeren Vermarktungszeiten sprechen nur noch 30,7 Prozent der Befragten (2024:35,7 Prozent). Für 14,9 Prozent hat in den vergangenen zwölf Monaten nichtsgeändert (2024: 10,7 Prozent).Positive Stimmung lässt Preise steigenDie positive Stimmung am Immobilienmarkt macht sich auch preislich bemerkbar. Sorechnen 58,4 Prozent der Befragten in den kommenden zwölf Monaten inwirtschaftlich stärkeren Städten und Regionen mit leicht steigendenImmobilienpreisen. Nur 9,9 Prozent erwarten leichte Preissenkungen, während 29,7Prozent von einem gleichbleibenden Niveau ausgehen. Selbst für wirtschaftlichschwächere Städte und Regionen prognostiziert mit 47,2 Prozent knapp die Hälfteder Experten gleichbleibende Preise, 15,8 Prozent sogar eine leichte