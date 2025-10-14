Stimmung auf dem Immobilienmarkt hellt sich auf
Drei von vier Experten sehen die aktuelle Lage positiv
Leinfelden-Echterdingen (ots) - Befragung unter 123 Maklern und Brokern im
Netzwerk von Remax Germany | geplante Neuordnung des Heizungsgesetztes bringt
Ruhe in den Markt für Bestandsimmobilien
Trotz längerer Vermarktungszeiten sieht die Mehrzahl von Maklern und
Franchisenehmern die aktuelle Stimmung auf dem Immobilienmarkt positiv. Das geht
aus der aktuellen Marktumfrage des Maklernetzwerks Remax Germany unter 123
befragten Immobilienexperten in ganz Deutschland hervor. Danach bewerten mit
insgesamt 75,2 Prozent drei Viertel der Befragten die Lage zwischen eher positiv
und sehr gut - das Gros davon schätzt die Situation leicht positiv (29,7
Prozent) und positiv (22,8 Prozent) ein. Gut jeder Fünfzehnte (6,9 Prozent)
empfindet die Stimmung weder besonders gut noch schlecht.
Netzwerk von Remax Germany | geplante Neuordnung des Heizungsgesetztes bringt
Ruhe in den Markt für Bestandsimmobilien
Trotz längerer Vermarktungszeiten sieht die Mehrzahl von Maklern und
Franchisenehmern die aktuelle Stimmung auf dem Immobilienmarkt positiv. Das geht
aus der aktuellen Marktumfrage des Maklernetzwerks Remax Germany unter 123
befragten Immobilienexperten in ganz Deutschland hervor. Danach bewerten mit
insgesamt 75,2 Prozent drei Viertel der Befragten die Lage zwischen eher positiv
und sehr gut - das Gros davon schätzt die Situation leicht positiv (29,7
Prozent) und positiv (22,8 Prozent) ein. Gut jeder Fünfzehnte (6,9 Prozent)
empfindet die Stimmung weder besonders gut noch schlecht.
Damit hat sich die Lage im Vergleich zur Marktumfrage im Jahr 2024 deutlich
verbessert. Vor allem hat sich der Anteil derer, die die aktuelle Situation mit
der Bestnote "sehr gut" bewerten, von 2,7 Prozent auf 5,0 Prozent nahezu
verdoppelt. Gleiches gilt für die Frage, ob es grundsätzlich mehr Optimismus auf
dem Immobilienmarkt bräuchte: In 2024 hatten nur 7,1 Prozent der Befragten mit
"Nein" geantwortet, in der aktuellen Befragung liegt dieser Wert nun mit 15,8
Prozent mehr als doppelt so hoch.
Wohnimmobilien meist nach sechs Monaten verkauft
Deutlich mehr als die Hälfte der Objekte (59,4 Prozent) findet im Immobilienjahr
2025 innerhalb von drei bis sechs Monaten einen neuen Käufer (2024: 54,4
Prozent). Weitere 26,7 Prozent sind zwischen sechs und neun Monaten auf dem
Markt (2024: 31,3 Prozent). Jeweils rund ein Viertel der befragten
Immobilienexperten gibt an, dass sich die Vermarktungszeiten in den vergangenen
zwölf Monaten etwas verringert (2025: 25,7 Prozent / 2024: 18,8 Prozent) bzw.
etwas verlängert (2025: 24,8 Prozent; 2024: 32,1 Prozent) haben. Von deutlich
längeren Vermarktungszeiten sprechen nur noch 30,7 Prozent der Befragten (2024:
35,7 Prozent). Für 14,9 Prozent hat in den vergangenen zwölf Monaten nichts
geändert (2024: 10,7 Prozent).
Positive Stimmung lässt Preise steigen
Die positive Stimmung am Immobilienmarkt macht sich auch preislich bemerkbar. So
rechnen 58,4 Prozent der Befragten in den kommenden zwölf Monaten in
wirtschaftlich stärkeren Städten und Regionen mit leicht steigenden
Immobilienpreisen. Nur 9,9 Prozent erwarten leichte Preissenkungen, während 29,7
Prozent von einem gleichbleibenden Niveau ausgehen. Selbst für wirtschaftlich
schwächere Städte und Regionen prognostiziert mit 47,2 Prozent knapp die Hälfte
der Experten gleichbleibende Preise, 15,8 Prozent sogar eine leichte
verbessert. Vor allem hat sich der Anteil derer, die die aktuelle Situation mit
der Bestnote "sehr gut" bewerten, von 2,7 Prozent auf 5,0 Prozent nahezu
verdoppelt. Gleiches gilt für die Frage, ob es grundsätzlich mehr Optimismus auf
dem Immobilienmarkt bräuchte: In 2024 hatten nur 7,1 Prozent der Befragten mit
"Nein" geantwortet, in der aktuellen Befragung liegt dieser Wert nun mit 15,8
Prozent mehr als doppelt so hoch.
Wohnimmobilien meist nach sechs Monaten verkauft
Deutlich mehr als die Hälfte der Objekte (59,4 Prozent) findet im Immobilienjahr
2025 innerhalb von drei bis sechs Monaten einen neuen Käufer (2024: 54,4
Prozent). Weitere 26,7 Prozent sind zwischen sechs und neun Monaten auf dem
Markt (2024: 31,3 Prozent). Jeweils rund ein Viertel der befragten
Immobilienexperten gibt an, dass sich die Vermarktungszeiten in den vergangenen
zwölf Monaten etwas verringert (2025: 25,7 Prozent / 2024: 18,8 Prozent) bzw.
etwas verlängert (2025: 24,8 Prozent; 2024: 32,1 Prozent) haben. Von deutlich
längeren Vermarktungszeiten sprechen nur noch 30,7 Prozent der Befragten (2024:
35,7 Prozent). Für 14,9 Prozent hat in den vergangenen zwölf Monaten nichts
geändert (2024: 10,7 Prozent).
Positive Stimmung lässt Preise steigen
Die positive Stimmung am Immobilienmarkt macht sich auch preislich bemerkbar. So
rechnen 58,4 Prozent der Befragten in den kommenden zwölf Monaten in
wirtschaftlich stärkeren Städten und Regionen mit leicht steigenden
Immobilienpreisen. Nur 9,9 Prozent erwarten leichte Preissenkungen, während 29,7
Prozent von einem gleichbleibenden Niveau ausgehen. Selbst für wirtschaftlich
schwächere Städte und Regionen prognostiziert mit 47,2 Prozent knapp die Hälfte
der Experten gleichbleibende Preise, 15,8 Prozent sogar eine leichte
Autor folgen