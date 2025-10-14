Dax bleibt am Mittag schwach - keine Impulse durch ZEW-Index

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.120 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Vonovia und Volkswagen, am Ende Siemens Energy, Rheinmetall und Continental.



Die am Vormittag veröffentlichten ZEW-Konjunkturerwartungen für Oktober sorgten kaum für Impulse. "Die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten sind im Oktober etwas optimistischer geworden, ohne dabei in Euphorie auszubrechen", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. Die Exporterwartungen legten etwas zu. Die Hoffnungen beruhten also darauf, dass es für die tiefgefallene Exportwirtschaft zumindest etwas besser werde. "Die jüngsten Zollstreitigkeiten zwischen China und den USA könnten das Bild aber bereits im kommenden Monat wieder verdüstern."





