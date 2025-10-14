BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Reedereien bestellten weiterhin reichlich neue Schiffe, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung der aktuellen Lage der europäischen Logistikunternehmen. Und dabei erscheine die Nachfrage nach Frachtraum eher träge. Die Frachtraten dürften schwach bleiben./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:17 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 38,57EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

