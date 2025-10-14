    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research belässt K+S auf 'Sell' - Ziel 11 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft K+S auf "Sell" mit 11 Euro.
    • Höhere Preise und moderate Absatzmengen erwartet.
    • Aktien teuer, Risiko sinkender Kalipreise bleibt.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Hauptsächlich wegen höherer Preise, aber auch angesichts moderat gestiegener Absatzmengen im Segment Landwirtschaft rechne er bei dem Düngemittelproduzenten zwar mit einem etwas stärkeren Gewinnanstieg (Ebitda) als der Markt, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien teuer. Der Experte verwies auf das Risiko künftig sinkender Kalipreise und den geringen Barmittelzufluss./la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET

    
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    

    

    Rating: Sell
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 11 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
