Deutsche Bank Research belässt K+S auf 'Sell' - Ziel 11 Euro
- Deutsche Bank stuft K+S auf "Sell" mit 11 Euro.
- Höhere Preise und moderate Absatzmengen erwartet.
- Aktien teuer, Risiko sinkender Kalipreise bleibt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Hauptsächlich wegen höherer Preise, aber auch angesichts moderat gestiegener Absatzmengen im Segment Landwirtschaft rechne er bei dem Düngemittelproduzenten zwar mit einem etwas stärkeren Gewinnanstieg (Ebitda) als der Markt, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien teuer. Der Experte verwies auf das Risiko künftig sinkender Kalipreise und den geringen Barmittelzufluss./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 11,56 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -0,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,48 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -4,51 %/+64,93 % bedeutet.
Soetwas hat noch nie funktioniert - siehe Meyer Burger ... das ist quasi betteln, stellt einen selbst schlecht dar / vergeudet Zeit & Geld und der Staat würde sich künftig erpressbar machen.
Gut, wenn er jetzt ein knallharter MANAGER wäre, dann hätte er darauf geantwortet:
Die wichtigste Passage aus dem Interview:
Ganz so schlimm kann es nicht sein. K+S erzielt Jahr für Jahr Gewinne.
Wir schauen vor allem auf den freien Cashflow, und bei den aktuellen niedrigen Kalipreisen bleibt da nicht viel übrig. Wir können vor lauter behördlichen Auflagen kaum noch atmen, wir sind an der Grenze zur Unwirtschaftlichkeit angekommen.
Jetzt übertreiben Sie.
Nein. Von der EU kommen im Monatstakt neue Auflagen. Die meisten neu geschaffenen Stellen bei K+S hängen mit Auflagen der Behörden zusammen. Am Kapitalmarkt werden wir hin und wieder gefragt, ob wir des Wahnsinns sind, weil wir in Deutschland produzieren. Dann antworte ich gewöhnlich: Unsere Rohstoffe können wir nun mal nicht irgendwo anders hin mitnehmen.