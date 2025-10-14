Deutsche Bank Research belässt K+S auf 'Sell' - Ziel 11 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 11,56 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -0,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,48 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -4,51 %/+64,93 % bedeutet.