JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6170 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe leicht enttäuscht, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Briten bräuchten ein starkes Schlussquartal, um das Ziel für die Eisenerz-Förderung zu erreichen./rob/la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 57,41EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61,7

Kursziel alt: 61,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



