Preissteigerungen, Sachbuch-Rückgänge und Belletristik-Zuwächse sorgen für gemischte Zwischenbilanz (FOTO)

Baden-Baden (ots) - NielsenIQ BookData und GfK Entertainment haben zur

Frankfurter Buchmesse ihren internationalen Report für die ersten acht Monate

2025 vorgestellt. Dieser zieht ein gemischtes Zwischenfazit: Elf von 19

untersuchten Regionen vermeldeten ein Umsatzplus, was mit teils deutlichen

Preissteigerungen einherging. Besonders Krimis verkauften sich gut, während

Sachbücher vielerorts rückläufig waren.



Die internationalen Buchmärkte blicken auf ein bislang herausforderndes Jahr

zurück, das verhaltene Sachbuch-Verkäufe, aber auch stark laufende

Belletristik-Genres wie Krimis und Thriller, Science-Fiction und Fantasy

beinhaltet. Wie die repräsentativen Daten zeigen, vermeldeten insgesamt elf der

19 untersuchten Regionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus. In

Indien (+28,6 Prozent), Brasilien (+10,8 Prozent), Kolumbien (+9,6 Prozent) und

Portugal (+8,4 Prozent) fielen die Zuwächse besonders stark aus.







115 Millionen verkauften Büchern die größten Märkte innerhalb der Auswertung,

beendeten die ersten acht Monate 2025 mit einem leichten Umsatzminus von -0,8

Prozent bzw. -0,4 Prozent. Auch die Niederlande (-0,7 Prozent), Polen (-1,3

Prozent), die deutschsprachige Schweiz (-0,9 Prozent) und Italien (-2,6 Prozent)

verzeichneten Einbußen. Den größten Rückgang gab es in der französischsprachigen

Schweiz, der Romandie (-4,4 Prozent).



Gestiegene Preise wirken Absatzverlusten entgegen



Beim Absatz, also der Gesamtzahl aller verkauften Bücher, konnten acht der

analysierten Regionen zulegen. Dazu zählten neben Wachstumsmärkten wie Indien

(+27,1 Prozent) und Brasilien (+10,0 Prozent) auch Australien (+2,0 Prozent) und

Neuseeland (+8,4 Prozent). Ansonsten ging die Stückzahl beispielsweise in

Italien (-3,0 Prozent) oder dem belgischen Wallonien (-2,2 Prozent) vielerorts

zurück.



Flächendeckend positiv entwickelte sich hingegen der Durchschnittspreis, der den

Absatzverlusten somit teilweise entgegenwirkte. Deutlich teurer wurden Bücher

etwa in Spanien, wo der Preis um +4,1 Prozent auf mittlerweile 16,04 EUR pro

verkauftem Titel anzog. Mexiko (280,58 Mex$) und die Niederlande (16,21 EUR)

verzeichneten Steigerungsraten von jeweils +4,0 Prozent. Einzig im

neuseeländischen Buchmarkt verringerte sich der Preis, und zwar um -4,0 Prozent

auf aktuell 21,03 NZ$.



Krimis, Science-Fiction- und Fantasy-Titel treiben Belletristik-Verkäufe in die

Höhe



Wie im Vorjahr schnitt das Belletristik-Segment vergleichsweise gut ab und

erzielte in 14 von 19 Regionen wachsende Erlöse. Einen wichtigen Anteil daran

hatten Krimiautorinnen wie Freida McFadden. Diese landete mit ihrer "The





