Internationale Buchmärkte 2025
Preissteigerungen, Sachbuch-Rückgänge und Belletristik-Zuwächse sorgen für gemischte Zwischenbilanz (FOTO)
Baden-Baden (ots) - NielsenIQ BookData und GfK Entertainment haben zur
Frankfurter Buchmesse ihren internationalen Report für die ersten acht Monate
2025 vorgestellt. Dieser zieht ein gemischtes Zwischenfazit: Elf von 19
untersuchten Regionen vermeldeten ein Umsatzplus, was mit teils deutlichen
Preissteigerungen einherging. Besonders Krimis verkauften sich gut, während
Sachbücher vielerorts rückläufig waren.
Die internationalen Buchmärkte blicken auf ein bislang herausforderndes Jahr
zurück, das verhaltene Sachbuch-Verkäufe, aber auch stark laufende
Belletristik-Genres wie Krimis und Thriller, Science-Fiction und Fantasy
beinhaltet. Wie die repräsentativen Daten zeigen, vermeldeten insgesamt elf der
19 untersuchten Regionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus. In
Indien (+28,6 Prozent), Brasilien (+10,8 Prozent), Kolumbien (+9,6 Prozent) und
Portugal (+8,4 Prozent) fielen die Zuwächse besonders stark aus.
Die Lesenationen Frankreich und Großbritannien, mit jeweils 186 Millionen bzw.
115 Millionen verkauften Büchern die größten Märkte innerhalb der Auswertung,
beendeten die ersten acht Monate 2025 mit einem leichten Umsatzminus von -0,8
Prozent bzw. -0,4 Prozent. Auch die Niederlande (-0,7 Prozent), Polen (-1,3
Prozent), die deutschsprachige Schweiz (-0,9 Prozent) und Italien (-2,6 Prozent)
verzeichneten Einbußen. Den größten Rückgang gab es in der französischsprachigen
Schweiz, der Romandie (-4,4 Prozent).
Gestiegene Preise wirken Absatzverlusten entgegen
Beim Absatz, also der Gesamtzahl aller verkauften Bücher, konnten acht der
analysierten Regionen zulegen. Dazu zählten neben Wachstumsmärkten wie Indien
(+27,1 Prozent) und Brasilien (+10,0 Prozent) auch Australien (+2,0 Prozent) und
Neuseeland (+8,4 Prozent). Ansonsten ging die Stückzahl beispielsweise in
Italien (-3,0 Prozent) oder dem belgischen Wallonien (-2,2 Prozent) vielerorts
zurück.
Flächendeckend positiv entwickelte sich hingegen der Durchschnittspreis, der den
Absatzverlusten somit teilweise entgegenwirkte. Deutlich teurer wurden Bücher
etwa in Spanien, wo der Preis um +4,1 Prozent auf mittlerweile 16,04 EUR pro
verkauftem Titel anzog. Mexiko (280,58 Mex$) und die Niederlande (16,21 EUR)
verzeichneten Steigerungsraten von jeweils +4,0 Prozent. Einzig im
neuseeländischen Buchmarkt verringerte sich der Preis, und zwar um -4,0 Prozent
auf aktuell 21,03 NZ$.
Krimis, Science-Fiction- und Fantasy-Titel treiben Belletristik-Verkäufe in die
Höhe
Wie im Vorjahr schnitt das Belletristik-Segment vergleichsweise gut ab und
erzielte in 14 von 19 Regionen wachsende Erlöse. Einen wichtigen Anteil daran
hatten Krimiautorinnen wie Freida McFadden. Diese landete mit ihrer "The
