Berentzen-Gruppe: Profitabel trotz Herausforderungen – Vorläufige 9M 2025 Zahlen
Die Berentzen-Gruppe navigiert durch ein herausforderndes Jahr 2025, in dem sie sowohl Rückschläge als auch Wachstumschancen erlebt. Trotz gesunkener Umsatzerlöse und einem Rückgang des EBIT zeigt die Marke Mio Mio ein beeindruckendes Wachstum. Mit einer angepassten Umsatzprognose und strategischen Neuausrichtungen blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- Die Berentzen-Gruppe hat für die ersten neun Monate 2025 Umsatzerlöse von 119,4 Mio. Euro erzielt, im Vergleich zu 133,9 Mio. Euro im Vorjahr.
- Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) beträgt 5,6 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 7,6 Mio. Euro im Vorjahr darstellt.
- Die Umsatzprognose für 2025 wurde angepasst und liegt nun zwischen 165,0 und 169,0 Mio. Euro, während die Ergebniserwartung unverändert bleibt.
- Die gesunkenen Umsatzerlöse sind auf eine niedrigere Verbrauchernachfrage im Markt für alkoholische Getränke und den Verkauf des Mineralbrunnenbetriebs zurückzuführen.
- Die Marke Mio Mio verzeichnet ein Umsatzplus von 8 % und bleibt auf Wachstumskurs, mit Plänen für weitere Innovationen im kommenden Jahr.
- Die Berentzen-Gruppe plant eine Aktualisierung ihrer strategischen Leitlinien, um Wachstumschancen in neuen Produktkategorien und Märkten zu nutzen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Berentzen-Gruppe ist am 23.10.2025.
Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,41 % im
Minus.
-1,53 %
-2,21 %
+3,11 %
-14,04 %
-13,29 %
-23,75 %
-29,68 %
-47,63 %
-73,03 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte