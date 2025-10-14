    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Jörg Kampmeyer neuer Sprecher der Knauf-Geschäftsführung

    IPHOFEN (dpa-AFX) - Wechsel an der Spitze eines der größten Baustoffhersteller in Deutschland: Die Knauf Gruppe, Gips-Spezialist aus dem unterfränkischen Iphofen, wird künftig von Jörg Kampmeyer als Sprecher der Geschäftsführung vertreten, wie das Unternehmen mitteilte. Kampmeyer werde zum 1. Januar 2026 Alexander Knauf ablösen, der in den Gesellschafterausschuss wechselt.

    Der neue Frontmann arbeitet bereits seit 2020 als geschäftsführender Gesellschafter der Knauf Gruppe und ist dort unter anderem für das Gips-Geschäft in mehreren Regionen der Welt zuständig. Er rückt nun an die Spitze der Geschäftsführung.

    Die Knauf Gruppe betreibt als international agierendes Familienunternehmen nach eigenen Angaben mehr als 320 Produktionsstätten und Vertriebsorganisationen in über 90 Ländern. 2024 erwirtschaftete Knauf mit weltweit 43.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 15,6 Milliarden Euro./dm/DP/stk





    dpa-AFX
    RSS-Feed abonnieren
