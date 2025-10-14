UBS hebt Heidelberg Materials auf 'Buy' und Ziel auf 230 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 193,9 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +3,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 34,79 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von -3,54 %/+25,19 % bedeutet.