    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Heidelberg Materials auf 'Buy' und Ziel auf 230 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Heidelberg Materials auf "Buy" hoch.
    • Kursziel von 188 auf 230 Euro angehoben.
    • Baustoffindustrie hat derzeit schwierige Zeiten.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 188 auf 230 Euro angehoben. Für die europäische Baustoffindustrie sei dies kein goldenes Zeitalter des Bauwesens, resümierte Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Kaufempfehlung für Heidelberg Materials begründete er mit einer seltenen Kombination aus Preisinflation und sinkender Kapitalintensität, die zu einer Steigerung der Kapitalrendite führt./edh/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT

    Heidelberg Materials

    ISIN:DE0006047004WKN:604700

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 193,9 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +3,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 34,79 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 244,00EUR was eine Bandbreite von -3,54 %/+25,19 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 230 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
