RBC hebt Ziel für Siemens auf 245 Euro - 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,72 % und einem Kurs von 235,1 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 189,08 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -6,86 %/+27,01 % bedeutet.