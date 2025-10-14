ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Siemens auf 245 Euro - 'Sector Perform'
- RBC hebt Siemens-Kursziel auf 245 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Sector Perform" unverändert.
- Industriebelebung auf 2026 verschoben, EPS gesenkt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,72 % und einem Kurs von 235,1 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 189,08 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -6,86 %/+27,01 % bedeutet.
