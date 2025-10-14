ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Schaeffler auf 5,20 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Kursziel für Schaeffler auf 5,20 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Neutral" nach Quartalsupdate.
- E-Mobilität verbessert Schaefflers Geschäftsentwicklung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 4,50 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem jüngsten Update des Autozulieferers zur Geschäftsentwicklung habe er seine Schätzungen für das dritte Quartal erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu habe wesentlich die bessere Entwicklung der E-Mobilität beigetragen, der seine Verluste schrittweise verringere./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST
Rating: Neutral
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 5,20 Euro
