    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Schaeffler auf 5,20 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel für Schaeffler auf 5,20 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Neutral" nach Quartalsupdate.
    • E-Mobilität verbessert Schaefflers Geschäftsentwicklung.

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler vor Zahlen von 4,50 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem jüngsten Update des Autozulieferers zur Geschäftsentwicklung habe er seine Schätzungen für das dritte Quartal erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu habe wesentlich die bessere Entwicklung der E-Mobilität beigetragen, der seine Verluste schrittweise verringere./rob/mf/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:47 / BST

    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 5,20 Euro



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
