Neue Broschüre liefert Fakten, Umfrageergebnisse und politische Forderungen (FOTO)

Berlin (ots) - Verbände der Biokraftstoffbranche fordern höhere THG-Quote, faire

Marktbedingungen und stärkere Nutzung heimischer Potenziale.





Mit der heute veröffentlichten Broschüre "P olitikinformation Biokraftstoffe -

Verbrauchervertrauen, Fakten und Hintergründe " stellen die Verbände der

Biokraftstoffbranche Daten, Hintergrundinformationen und Forderungen zur Rolle

von Biokraftstoffen beim Klimaschutz und der Mobilitätswende vor.



Angesichts stagnierender Emissionsminderungen im Verkehrssektor und der

schleppenden Elektrifizierung von Fahrzeugflotten mahnt die Broschüre ein

technologieoffenes Vorgehen an: "Ohne Biokraftstoffe wird der Verkehrssektor

seine Klimaziele nicht erreichen", betonen die Herausgeber. Biokraftstoffe

sparen heute bereits über zwölf Millionen Tonnen COâ'' jährlich ein.



Die Broschüre liefert detaillierte Daten zu Rohstoffen, Wertschöpfungseffekten,

der THG-Quotenregelung sowie zu den Anwendungsbereichen von Biodiesel,

Bioethanol und Biomethan - von Pkw und Schwerlastverkehr über Landwirtschaft bis

zur Luft- und Schifffahrt. Dabei stehen auch aktuelle Herausforderungen wie

Marktverzerrungen durch Importe, das nachhaltig verfügbare Potenzial von

Anbauflächen und die Anforderungen an die Nachhaltigkeitszertifizierung im

Fokus, denen die regulatorischen Rahmenbedingungen Rechnung tragen müssen.



Die Herausgeber fordern unter anderem:



- die nationale Umsetzung der RED III spätestens zum 01.01.2026,

- eine ambitionierte Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote

(THG-Quote),

- eine deutliche Anhebung der Obergrenze zur Anrechnung von Biokraftstoffen aus

Anbaubiomasse auf die THG-Quote,

- verlässliche Investitionsbedingungen für heimische Produzenten

- eine Kraftstoffstrategie, die technologieoffen allen Optionen einen höheren

Beimischungsanteil ermöglicht.



"Biokraftstoffe sind sofort verfügbar, praxiserprobt und bieten klare

Klimavorteile. Ihr Potenzial muss stärker genutzt werden - auch aus

geopolitischen und wirtschaftlichen Gründen, wie beispielsweise die Verhinderung

einer Abhängigkeit von fossilem Gas- und Erdöllieferungen aus dem Ausland ", so

die Herausgeber.



Die vollständige Broschüre steht ab sofort zum Download bereit.



