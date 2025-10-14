    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Biokraftstoffe

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Broschüre liefert Fakten, Umfrageergebnisse und politische Forderungen (FOTO)

    --------------------------------------------------------------
    Klimaschutz Biokraftstoffe
    https://ots.de/kDh5my
    --------------------------------------------------------------

    Berlin (ots) - Verbände der Biokraftstoffbranche fordern höhere THG-Quote, faire
    Marktbedingungen und stärkere Nutzung heimischer Potenziale.

    Mit der heute veröffentlichten Broschüre "P olitikinformation Biokraftstoffe -
    Verbrauchervertrauen, Fakten und Hintergründe " stellen die Verbände der
    Biokraftstoffbranche Daten, Hintergrundinformationen und Forderungen zur Rolle
    von Biokraftstoffen beim Klimaschutz und der Mobilitätswende vor.

    Angesichts stagnierender Emissionsminderungen im Verkehrssektor und der
    schleppenden Elektrifizierung von Fahrzeugflotten mahnt die Broschüre ein
    technologieoffenes Vorgehen an: "Ohne Biokraftstoffe wird der Verkehrssektor
    seine Klimaziele nicht erreichen", betonen die Herausgeber. Biokraftstoffe
    sparen heute bereits über zwölf Millionen Tonnen COâ'' jährlich ein.

    Die Broschüre liefert detaillierte Daten zu Rohstoffen, Wertschöpfungseffekten,
    der THG-Quotenregelung sowie zu den Anwendungsbereichen von Biodiesel,
    Bioethanol und Biomethan - von Pkw und Schwerlastverkehr über Landwirtschaft bis
    zur Luft- und Schifffahrt. Dabei stehen auch aktuelle Herausforderungen wie
    Marktverzerrungen durch Importe, das nachhaltig verfügbare Potenzial von
    Anbauflächen und die Anforderungen an die Nachhaltigkeitszertifizierung im
    Fokus, denen die regulatorischen Rahmenbedingungen Rechnung tragen müssen.

    Die Herausgeber fordern unter anderem:

    - die nationale Umsetzung der RED III spätestens zum 01.01.2026,
    - eine ambitionierte Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote
    (THG-Quote),
    - eine deutliche Anhebung der Obergrenze zur Anrechnung von Biokraftstoffen aus
    Anbaubiomasse auf die THG-Quote,
    - verlässliche Investitionsbedingungen für heimische Produzenten
    - eine Kraftstoffstrategie, die technologieoffen allen Optionen einen höheren
    Beimischungsanteil ermöglicht.

    "Biokraftstoffe sind sofort verfügbar, praxiserprobt und bieten klare
    Klimavorteile. Ihr Potenzial muss stärker genutzt werden - auch aus
    geopolitischen und wirtschaftlichen Gründen, wie beispielsweise die Verhinderung
    einer Abhängigkeit von fossilem Gas- und Erdöllieferungen aus dem Ausland ", so
    die Herausgeber.

    Die vollständige Broschüre steht ab sofort zum Download bereit.

    Pressekontakt:

    Christine Kroke
    Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e.V.
    Reinhardtstraße 16, 10117 Berlin
    Tel: +49 (0)30 / 3012953 - 13
    mailto:presse@bdbe.de
    Ines Grunow
    Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie
    Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin
    Tel: +49 (0)30 - 72 62 59 - 54
    mailto:grunow@biokraftstoffverband.de



    Dieter Bockey
    Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V.
    Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin
    Tel: +49 30 235 97 99-20
    mailto:D.Bockey@ufop.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73390/6137292
    OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Biokraftstoffe Neue Broschüre liefert Fakten, Umfrageergebnisse und politische Forderungen (FOTO) Verbände der Biokraftstoffbranche fordern höhere THG-Quote, faire Marktbedingungen und stärkere Nutzung heimischer Potenziale. Mit der heute veröffentlichten Broschüre "P olitikinformation Biokraftstoffe - Verbrauchervertrauen, Fakten und …