Biokraftstoffe
Neue Broschüre liefert Fakten, Umfrageergebnisse und politische Forderungen (FOTO)
--------------------------------------------------------------
Klimaschutz Biokraftstoffe
https://ots.de/kDh5my
--------------------------------------------------------------
Berlin (ots) - Verbände der Biokraftstoffbranche fordern höhere THG-Quote, faire
Marktbedingungen und stärkere Nutzung heimischer Potenziale.
Klimaschutz Biokraftstoffe
https://ots.de/kDh5my
--------------------------------------------------------------
Berlin (ots) - Verbände der Biokraftstoffbranche fordern höhere THG-Quote, faire
Marktbedingungen und stärkere Nutzung heimischer Potenziale.
Mit der heute veröffentlichten Broschüre "P olitikinformation Biokraftstoffe -
Verbrauchervertrauen, Fakten und Hintergründe " stellen die Verbände der
Biokraftstoffbranche Daten, Hintergrundinformationen und Forderungen zur Rolle
von Biokraftstoffen beim Klimaschutz und der Mobilitätswende vor.
Angesichts stagnierender Emissionsminderungen im Verkehrssektor und der
schleppenden Elektrifizierung von Fahrzeugflotten mahnt die Broschüre ein
technologieoffenes Vorgehen an: "Ohne Biokraftstoffe wird der Verkehrssektor
seine Klimaziele nicht erreichen", betonen die Herausgeber. Biokraftstoffe
sparen heute bereits über zwölf Millionen Tonnen COâ'' jährlich ein.
Die Broschüre liefert detaillierte Daten zu Rohstoffen, Wertschöpfungseffekten,
der THG-Quotenregelung sowie zu den Anwendungsbereichen von Biodiesel,
Bioethanol und Biomethan - von Pkw und Schwerlastverkehr über Landwirtschaft bis
zur Luft- und Schifffahrt. Dabei stehen auch aktuelle Herausforderungen wie
Marktverzerrungen durch Importe, das nachhaltig verfügbare Potenzial von
Anbauflächen und die Anforderungen an die Nachhaltigkeitszertifizierung im
Fokus, denen die regulatorischen Rahmenbedingungen Rechnung tragen müssen.
Die Herausgeber fordern unter anderem:
- die nationale Umsetzung der RED III spätestens zum 01.01.2026,
- eine ambitionierte Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote
(THG-Quote),
- eine deutliche Anhebung der Obergrenze zur Anrechnung von Biokraftstoffen aus
Anbaubiomasse auf die THG-Quote,
- verlässliche Investitionsbedingungen für heimische Produzenten
- eine Kraftstoffstrategie, die technologieoffen allen Optionen einen höheren
Beimischungsanteil ermöglicht.
"Biokraftstoffe sind sofort verfügbar, praxiserprobt und bieten klare
Klimavorteile. Ihr Potenzial muss stärker genutzt werden - auch aus
geopolitischen und wirtschaftlichen Gründen, wie beispielsweise die Verhinderung
einer Abhängigkeit von fossilem Gas- und Erdöllieferungen aus dem Ausland ", so
die Herausgeber.
Die vollständige Broschüre steht ab sofort zum Download bereit.
Pressekontakt:
Christine Kroke
Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e.V.
Reinhardtstraße 16, 10117 Berlin
Tel: +49 (0)30 / 3012953 - 13
mailto:presse@bdbe.de
Ines Grunow
Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie
Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin
Tel: +49 (0)30 - 72 62 59 - 54
mailto:grunow@biokraftstoffverband.de
Dieter Bockey
Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V.
Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin
Tel: +49 30 235 97 99-20
mailto:D.Bockey@ufop.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73390/6137292
OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.
Verbrauchervertrauen, Fakten und Hintergründe " stellen die Verbände der
Biokraftstoffbranche Daten, Hintergrundinformationen und Forderungen zur Rolle
von Biokraftstoffen beim Klimaschutz und der Mobilitätswende vor.
Angesichts stagnierender Emissionsminderungen im Verkehrssektor und der
schleppenden Elektrifizierung von Fahrzeugflotten mahnt die Broschüre ein
technologieoffenes Vorgehen an: "Ohne Biokraftstoffe wird der Verkehrssektor
seine Klimaziele nicht erreichen", betonen die Herausgeber. Biokraftstoffe
sparen heute bereits über zwölf Millionen Tonnen COâ'' jährlich ein.
Die Broschüre liefert detaillierte Daten zu Rohstoffen, Wertschöpfungseffekten,
der THG-Quotenregelung sowie zu den Anwendungsbereichen von Biodiesel,
Bioethanol und Biomethan - von Pkw und Schwerlastverkehr über Landwirtschaft bis
zur Luft- und Schifffahrt. Dabei stehen auch aktuelle Herausforderungen wie
Marktverzerrungen durch Importe, das nachhaltig verfügbare Potenzial von
Anbauflächen und die Anforderungen an die Nachhaltigkeitszertifizierung im
Fokus, denen die regulatorischen Rahmenbedingungen Rechnung tragen müssen.
Die Herausgeber fordern unter anderem:
- die nationale Umsetzung der RED III spätestens zum 01.01.2026,
- eine ambitionierte Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote
(THG-Quote),
- eine deutliche Anhebung der Obergrenze zur Anrechnung von Biokraftstoffen aus
Anbaubiomasse auf die THG-Quote,
- verlässliche Investitionsbedingungen für heimische Produzenten
- eine Kraftstoffstrategie, die technologieoffen allen Optionen einen höheren
Beimischungsanteil ermöglicht.
"Biokraftstoffe sind sofort verfügbar, praxiserprobt und bieten klare
Klimavorteile. Ihr Potenzial muss stärker genutzt werden - auch aus
geopolitischen und wirtschaftlichen Gründen, wie beispielsweise die Verhinderung
einer Abhängigkeit von fossilem Gas- und Erdöllieferungen aus dem Ausland ", so
die Herausgeber.
Die vollständige Broschüre steht ab sofort zum Download bereit.
Pressekontakt:
Christine Kroke
Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e.V.
Reinhardtstraße 16, 10117 Berlin
Tel: +49 (0)30 / 3012953 - 13
mailto:presse@bdbe.de
Ines Grunow
Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie
Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin
Tel: +49 (0)30 - 72 62 59 - 54
mailto:grunow@biokraftstoffverband.de
Dieter Bockey
Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V.
Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin
Tel: +49 30 235 97 99-20
mailto:D.Bockey@ufop.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73390/6137292
OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.
Autor folgen