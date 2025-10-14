    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

    • Deutsche Bank bleibt bei Zalando auf "Buy"
    • Kursziel von 33 Euro für Zalando festgelegt
    • Positive Überraschungen beim Warenkorbwert erwartet
    Foto: Bodo Marks - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Online-Händler dürfte positiv überraschen, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem satten Anstieg des Warenkorbwerts in Deutschland und mit höherem Wachstum des Bruttowarenvolumens im Vergleich zum Vorquartal./la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 27,33 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -1,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,26 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +12,73 %/+60,00 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 33 Euro

