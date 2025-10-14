Deutsche Bank Research belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 27,33 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -1,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,26 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +12,73 %/+60,00 % bedeutet.