    EUR/GBP klettert weiter Kurs 0,87104 GBP

    EUR/GBP klettert weiter: +0,38 % plus, jetzt 0,87104 GBP.

    Foto: adobe.stock.com
    EUR/GBP steigt moderat um +0,38 % auf 0,87104GBP. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

    EUR/GBP Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,01 %
    1 Monat +0,34 %
    3 Monate -0,02 %
    1 Jahr +3,91 %

    Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000GBP in EUR/GBP gesteckt. Damals lag der Kurs bei 0,838226GBP. Heute steht er bei 0,87104GBP. Das Investment wäre auf 10.391,4GBP gewachsen – eine Steigerung von +3,91 %.

    Informationen zum Pfund

    Seit Jahrhunderten prägt das Britische Pfund den globalen Finanzhandel. Im Währungspaar GBP-USD, dem sogenannten „Cable“, spiegelt sich die Entwicklung der britischen und US-amerikanischen Wirtschaft wider. Wechselkurse beeinflussen Importpreise, Exporte und Rohstoffmärkte. Für Anleger und Unternehmen ist der Pfundkurs daher ein zentraler Indikator.

    Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

