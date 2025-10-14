Seitwärts: USD/JPY notiert bei 151,94600 JPY

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000JPY in USD/JPY angelegt hat, zahlte damals 149,7982JPY. Heute, bei 151,94600JPY, wäre daraus ein Vermögen von 1.014,34JPY geworden – ein Plus von +1,43 %.

Informationen zum Japanischen Yen

Seit seiner Einführung 1871 ist der Yen ein zentrales Element im Welthandel. Besonders der EUR-JPY-Kurs zeigt, wie sensibel die Märkte auf Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen reagieren. In unsicheren Zeiten wertet der Yen oft auf, was den Kursverlauf für Anleger besonders interessant macht.

Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.