JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach einem Gespräch mit dem Management habe sie ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelkonzerns erhöht und liege damit nun geringfügig unter der Markterwartung, schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies reflektiere eine bessere Kostenentwicklung und eine etwas stärkere Verlagerung des Produktmixes hin zu Spezialprodukten als zuvor angenommen./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 11,53EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.



