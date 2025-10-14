JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Hauptthema in allen Sparten des Auto- und Industriezulieferers sei ein schwächerer Umsatz im Vergleich zum Vorquartal, während sich die Profitabilität (Ebit-Marge) gut halte, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.



