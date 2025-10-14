ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Gea Group auf 59 Euro - 'Sector Perform'
- RBC hebt Gea-Kursziel auf 59 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Sector Perform".
- Industriebelebung auf 2026 verschoben, EPS gesenkt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 55 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 61,30 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,33 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,97 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -10,20 %/+2,86 % bedeutet.