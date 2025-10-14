RBC hebt Ziel für Gea Group auf 59 Euro - 'Sector Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 61,30 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,33 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,97 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -10,20 %/+2,86 % bedeutet.