Google will KI-Rechenzentrum in Indien errichten

Wachstumsmarkt Indien



Indien mit seinen mehr als einer Milliarde potenzieller Internet-Nutzer gilt als wichtiger Markt für Cloud- und KI-Dienste. Die neue Anlage mit ihrem Datenzentrum-Campus könne helfen, die Nachfrage nach digitalen Diensten in Indien und weltweit zu bedienen, teilte Google mit. Das Projekt werde zusammen mit den lokalen Partnern AdaniConneX und Airtel entwickelt, um die gleiche Infrastruktur zu schaffen, die Google-Produkte wie Search, Workspace und YouTube ermöglichten./dg/DP/mis

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 208,0 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 202,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 285,00USD was eine Bandbreite von -2,63 %/+37,38 % bedeutet.