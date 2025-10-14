Google will KI-Rechenzentrum in Indien errichten
- Google baut KI-Rechenzentrum an Indiens Ostküste.
- Investitionen von 15 Milliarden Dollar für das Projekt.
- Ziel: Nachfrage nach digitalen Diensten in Indien decken.
NEU-DELHI (dpa-AFX) - Google will sein weltweites Netz von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) ausbauen. Die neue Anlage soll in den nächsten fünf Jahren an der Ostküste Indiens entstehen, kündigte die Alphabet -Tochter an. Dafür seien Investitionen von etwa 15 Milliarden Dollar (etwa 13 Milliarden Euro) vorgesehen. "Bei Betriebsaufnahme wird das neue Datenzentrum zu Googles Netzwerk bestehender KI-Datenzentren, das zwölf Länder umspannt, hinzukommen", hieß es in einer Mitteilung.
Das Projekt in der Küstenstadt Visakhapatnam im Bundesstaat Andhra Pradesh soll eine komplette Infrastruktur mit Gigawatt-Leistung für die Erstellung und Bereitstellung von KI-Anwendungen und -Lösungen aufbauen. Sie umfasst auch Quellen für erneuerbare Energie sowie ein Glasfasernetz. Es werde die größte Investition in ein KI-Hub außerhalb der USA sein, wurde der Chef von Google Cloud, Thomas Kurian, von der indischen Wirtschaftszeitung "Mint" zitiert.
Wachstumsmarkt Indien
Indien mit seinen mehr als einer Milliarde potenzieller Internet-Nutzer gilt als wichtiger Markt für Cloud- und KI-Dienste. Die neue Anlage mit ihrem Datenzentrum-Campus könne helfen, die Nachfrage nach digitalen Diensten in Indien und weltweit zu bedienen, teilte Google mit. Das Projekt werde zusammen mit den lokalen Partnern AdaniConneX und Airtel entwickelt, um die gleiche Infrastruktur zu schaffen, die Google-Produkte wie Search, Workspace und YouTube ermöglichten./dg/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 208,0 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 202,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 285,00USD was eine Bandbreite von -2,63 %/+37,38 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hast du nicht zufällig MICROSOFT vergessen, Herr Kollege? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Ich hab auch mal einen winzigen Teil bei 212 EUR realisiert! Wie heißt es so schön: An einem Gewinn ist noch niemand bankrott gegangen.