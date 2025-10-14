JPMorgan steigert Gewinn stärker als gedacht - Handel und Zinsen beflügeln
- JPMorgan erzielt 14,4 Mrd. USD Gewinn im Q3.
- Wertpapierhandel und Zinseinnahmen stark gewachsen.
- Bankchef Dimon hebt Jahresziel auf 95,8 Mrd. USD.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die größte US-Bank JPMorgan hat dank eines sprudelnden Wertpapierhandels im dritten Quartal einen weiteren Gewinnsprung hingelegt. Unter dem Strich stand ein Überschuss von knapp 14,4 Milliarden US-Dollar (12,4 Mrd Euro) und damit fast zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Dienstag in New York mitteilte. Zugleich übertraf JPMorgan die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
So warf der Handel mit Anleihen deutlich mehr ab als im dritten Quartal 2024. Noch stärker wuchs der Aktienhandel. Weil auch die Zinseinnahmen weiter kletterten, legte Bankchef Jamie Dimon die Latte für das Gesamtjahr nun noch etwas höher. So soll der Zinsüberschuss nun etwa 95,8 Milliarden Dollar erreichen. Erst im Juli hatte Dimon sein Ziel auf 95,5 Milliarden Dollar angehoben./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 267,7 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +1,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,53 %.
Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 732,26 Mrd..
JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,7333. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 295,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 305,00USD was eine Bandbreite von -4,19 %/+14,60 % bedeutet.