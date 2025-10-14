JPMorgan steigert Gewinn stärker als gedacht - Handel und Zinsen beflügeln

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 267,7 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +1,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,53 %.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 732,26 Mrd..

JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,7333. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 295,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 305,00USD was eine Bandbreite von -4,19 %/+14,60 % bedeutet.