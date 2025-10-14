    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Doug Anmuth befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer neuen Funktion bei der Suchmaschine Google, mit der Nutzer Werbung ausblenden können. Auf den ersten Blick könnte dies die Fähigkeit von Google verringern, mit den Anzeigen Einnahmen zu generieren, schrieb er. Diese Änderungen seien jedoch nach positiven Signalen aus Tests eingeführt worden und könnten sogar die Monetarisierung in wesentlichen Punkten erhöhen. So könnte sich die Nutzererfahrung verbessern, und das Engagement der Nutzer werde womöglich gesteigert./la/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 04:30 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 208,2EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Doug Anmuth
    Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 260
    Kursziel alt: 260
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
