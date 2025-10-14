Gutachten unterstreicht Bedeutung der Losvergabe für Mittelstand

Berlin (ots) - In einem jetzt vorgelegten gemeinsamen Gutachten bestätigen Prof.

Dr. Michael Eßig und Prof. Dr. Martin Burgi, dass die Bundesregierung im Sinne

des Koalitionsvertrages handelt, wenn sie im Entwurf für ein

Vergabebeschleunigungsgesetz grundsätzlich am Vorrang der Losvergabe bei der

öffentlichen Auftragsvergabe festhält.



In einer mittelständisch geprägten Wirtschaft ist es von zentraler Bedeutung und

liegt zugleich auch im besonderen Interesse öffentlicher Auftraggeber, dass KMU

faire Chancen erhalten, sich um öffentliche Aufträge bewerben zu können. Nur so

wird ein Wettbewerb um öffentliche Aufträge überhaupt ermöglicht und zugleich

die spätere Leistungserbringung sichergestellt.





Anhand konkreter Daten verdeutlicht das jetzt vorgelegte Gutachten den hohen

Anteil von kleinen und mittleren Unternehmen und Betrieben an den vergebenen

Bauaufträgen. Damit sind KMU nicht nur das Rückgrat des Bauwesens, sondern auch

ein Garant für die Umsetzung öffentlicher Investitionen und für die

wirtschaftliche Stabilität ganzer Regionen. Darüber hinaus belegen die Zahlen,

dass die losweise Vergabe die Zahl potenzieller Bieter erhöht und dadurch den

Preis- und Qualitätswettbewerb stärkt.



Die Studie unterstreicht zudem den Beitrag der losweisen Vergabe zur Resilienz

und Qualität öffentlicher Bauvorhaben: Wenn Aufträge auf mehrere

mittelständische Unternehmen und Betriebe verteilt werden, sinkt das Risiko von

Projektstillständen, etwa bei Insolvenz großer Generalunternehmer. Gleichzeitig

entstehen innovativere, spezialisierte Lösungen.



Kontraproduktiv für die Beteiligungsmöglichkeiten des Mittelstands wäre hingegen

der vom Bundesrat geforderte Wegfall des Vorrangs der Losvergabe aus nicht näher

spezifizierten "zeitlichen" Gründen, was im Übrigen ein Vorschlag ist, der exakt

dem der Ampelregierung entspricht. Die Gutachter warnen in diesem Zusammenhang

vor verfassungsrechtlichen Risiken. Der Vorrang der Losvergabe schafft gleiche

Zugangschancen zu öffentlichen Aufträgen und ist damit Ausdruck des

Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG). Auch mit Blick auf den

Bestimmtheitsgrundsatz melden die Autoren des Gutachtens Bedenken an, da die

"zeitlichen Gründe" hier ohne die begrenzenden Kriterien des Regierungsentwurfs

eingeführt werden sollen.



Zudem fordert auch das Europäische Parlament in seiner Entschließung für die

anstehende Reform der EU-Vergaberichtlinien, die Aufteilung öffentlicher

Aufträge in Lose zukünftig zum Regelfall zu machen. Eine Aufweichung des

Vorrangs der Losvergabe im deutschen Regelwerk müsste dann wegen

entgegenstehender EU-Vorschriften bereits nach kurzer Zeit wieder rückgängig

gemacht werden.



Jetzt kommt es darauf an, die zukünftigen Beteiligungsmöglichkeiten des

Mittelstands bei der Vergabe öffentlicher Aufträge - wie im Gesetzentwurf der

Bundesregierung vorgesehen - auch im weiteren parlamentarischen Verfahren zu

sichern. Alles andere wäre ein eklatanter Verstoß gegen den Koalitionsvertrag,

der den Grundsatz der mittelstandsfreundlichen Vergabe betont.



Das Gutachten von Prof. Dr. Eßig und Prof. Dr. Burgi finden Sie auf der

Internetseite der Bundesvereinigung Bauwirtschaft hier (https://www.bv-bauwirtsc

haft.de/post/gutachten-unterstreicht-bedeutung-der-losvergabe-f%C3%BCr-mittelsta

nd) .



