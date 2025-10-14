Investoren ziehen nicht mehr mit!

Im langfristigen Aufwärtstrend kam es erst in diesem Jahr bei American Express zu einem längeren Stillstand, der sich durch eine lang gezogene Seitwärtsbewegung mit einem unerwartet starken Ausverkauf im April gezeigt hatte. Innerhalb dieses Jahres wurde jedoch eine vielversprechende inverse SKS-Formation als Trendfortsetzungsmuster ausgebildet und im September durch einen Anstieg über die dazugehörige Nackenlinie auch erfolgreich aktiviert. Doch nun sind die Kurse wieder merklich darunter zurückgekommen, was einen mittelfristigen Fehlausbruch erahnen lässt. Für Long positionierte Anleger ist hier höchste Vorsicht geboten.

Die Kräfte der Bullen haben zuletzt sichtlich nachgelassen, die American Express-Aktie wird derzeit von Gewinnmitnahmen dominiert und fällt immer weiter zurück. Hinzu kommen aus fundamentaler Sicht noch Sorgen um eine Ausweitung des Handelskrieges unter US-Präsident Donald Trump, was zusätzlich für Verunsicherung sorgt. In dem Kursverlauf seit Ende August zeigt sich zudem noch eine kleinere SKS-Formation, die auf Sicht der nächsten Tage und Wochen Korrekturpotenzial bis auf 312,89 und darunter 300,39 US-Dollar bietet. Im Anschluss müsste eine neue Bewertung der Aktie vollzogen werden, um mittelfristig die richtigen Rückschlüsse für den weiteren Verlauf ziehen zu können. Auf der Oberseite würde es mindestens eines Kurssprungs über das aktuelle Rekordniveau auf Wochenbasis bedürfen, damit das bärische Szenario noch schnell negiert werden kann. Im Anschluss wären dann Gewinne bis auf 368,42 US-Dollar vorstellbar. Angesichts der Schwächephase lässt sich dieses Szenario nach aktueller Auswertung jedoch nicht mehr aufrechterhalten.

American Express Comp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Der Rückfall in den Bereich der vorherigen Aufbauphase der inversen SKS-Formation in Verbindung mit einer weiteren Umkehrformation im Bereich der Rekordstände lässt weitere Abgaben bei American Express auf 312,89 und darunter 300,39 US-Dollar zu. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN MJ8MX4 ließe sich eine Gesamtrenditechance von 40 Prozent bei weiter rückläufigen Kursen erzielen und hiervon überdurchschnittlich profitieren. Ziele im Scheinen wurden rechnerisch bei 5,38 und 6,45 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau der Nackenlinie um 323,70 US-Dollar aber noch nicht unterschreiten. Hieraus würde sich im Schein ein äquivalenter Stopp-Kurs von 4,45 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte dabei nur wenige Tage betragen, insofern bleibt eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes unerlässlich.

Strategie für fallende Kurse WKN: MJ8MX4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,50 - 4,63 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 372,0416 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 372,0416 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 323,12 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,45 Euro Hebel: 6,0 Kurschance: + 40 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.