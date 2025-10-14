Humanoid Global gibt Platzierung von Special Warrants im Wert von 2,0 Millionen Dollar bekannt

Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste und nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung, Aussendung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten, weder zur Gänze noch in Teilen, bestimmt.

Vancouver, BC – 14. Oktober 2025 – / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und der verkörperten KI-Systeme konzentriert, freut sich, die Durchführung einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt zu geben, bei der 2.500.000 Special Warrants (die „Special Warrants“) zum Preis von 0,80 $ pro Special Warrant begeben werden, um einen Bruttoerlös in Höhe von bis zu 2.000.000 $ zu erzielen (die „Platzierung“).

Jeder Special Warrant wird automatisch in eine Wertpapiereinheit des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) umgewandelt, wie nachfolgend beschrieben. Jede Einheit wird sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie”) und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant”) zusammensetzen. Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zum Preis von 1,20 $ pro Aktie.

Jeder Special Warrant wird ohne zusätzliche Vergütung zu den folgenden Terminen automatisch in eine Einheit umgewandelt, wobei hier der jeweils früher eintretende Termin gilt: (i) drei Geschäftstage nach dem Tag, an dem das Unternehmen einen Prospektnachtrag zu einem Kurzprospekt bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, der die Voraussetzung für die Ausgabe der den Special Warrants zugrundeliegenden Einheiten darstellt (der „Prospektnachtrag“); (ii) vier Monate und einen Tag nach Abschluss der Platzierung.

„Diese Kapitalspritze ist ein direkter Katalysator für den Ausbau unseres Portfolios und unserer Pipeline“, so Shahab Samimi, Chief Executive Officer von Humanoid Global. „Damit sind wir in der Lage, unsere Partnerunternehmen nicht nur mit Kapital, sondern auch mit den strategischen Hilfestellungen und Ressourcen zu versorgen, die sie benötigen, um zu wachsen, innovativ zu sein und sich als Marktführer im wachstumsstarken Segment der humanoiden Robotik und verkörperten KI zu etablieren.“

Die Einreichung eines Prospektnachtrags liegt im alleinigen Ermessen des Unternehmens, und das Unternehmen ist nicht zur Einreichung eines Prospektnachtrags oder zur Ausgabe der den Special Warrants zugrunde liegenden Einheiten verpflichtet. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen beschließen, keine weiteren Schritte im Hinblick auf die Einreichung eines Prospektnachtrags zu setzen. In diesem Fall werden die Special Warrants nach Ablauf der gesetzlichen viermonatigen Sperrfrist automatisch in Einheiten umgewandelt.

Das Unternehmen hat die Möglichkeit, ein Vermittlungshonorar (Finder Fee) in Höhe von 7,0 % in bar zu entrichten sowie eine Anzahl an Broker Warrants (die „Broker Warrants“) auszugeben, die 7 % der Anzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Special Warrants entspricht. Jeder Broker Warrant kann innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt und gegen eine Aktie zum Preis von 1,20 $ pro Aktie eingetauscht werden.

Die Ausgabe der Special Warrants erfolgt gemäß den Ausnahmeregelungen von der Prospektpflicht im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu zählen die Ausnahmen für akkreditierte Investoren, das Mindestanlagevolumen von 150.000 $ sowie andere einschlägige Ausnahmeregelungen nach der Vorschrift „National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions“. Vor der allfälligen Einreichung eines Prospektnachtrags und der automatischen Umwandlung der Special Warrants, soweit zutreffend, unterliegen alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere zusätzlich zu anderen Einschränkungen nach geltendem Recht einer viermonatigen gesetzlichen Haltedauer ab dem Datum des Abschlusses.

Der Abschluss der Platzierung ist an die üblichen Abschlussbedingungen gebunden, zu denen auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, wie etwa die Zustimmung der Canadian Securities Exchange (die „CSE“), zählt. Die Platzierung ist nicht an einen zu zeichnenden Mindestgesamtbetrag gebunden und kann in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Stärkung des Working Capital verwendet.

Es ist davon auszugehen, dass sich auch firmeninterne Personen (Insider) an der Platzierung beteiligen. Die Ausgabe von Special Warrants an Insider gilt im Sinne der Vorschrift „Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“ („MI 61-101“) als „Transaktion mit einer verbundenen Partei“ (Related Party Transaction). Das Unternehmen beruft sich auf die Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Anforderung einer formellen Bewertung gemäß Abschnitt 5.5(a) der Vorschrift MI 61-101 sowie der Anforderung einer Genehmigung seitens der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101, nachdem da der faire Marktwert der von den Insidern gezeichneten Wertpapiere die Marke von 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

https://www.humanoidglobal.ai/

Shahab Samimi

Chief Executive Officer

finance@humanoidglobal.ai

info@humanoidglobal.ai

(604) 602-0001

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „Ziele“, „Strategie“, „Chance“, „wird“, „würde“, „könnte“ oder „sollte“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: Aussagen zu den Bedingungen, dem Umfang und dem Abschluss des Angebots; die automatische Umwandlung der Sonderoptionsscheine und deren Zeitpunkt; die Ermessensfreiheit des Unternehmens hinsichtlich der Einreichung eines Prospektnachtrags; die mögliche Beteiligung von Insidern; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse; sowie die allgemeinen Geschäftspläne, die Wachstumsstrategie und die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung seines Portfolios und seiner Investitionen im Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI.

Obwohl Humanoid Global davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt durchzuführen; den Zeitpunkt und den Erhalt behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; den spekulativen Charakter von Investitionen und Entwicklungen in Technologiebranchen, die sich noch in einem frühen Stadium befinden; sowie die zusätzlichen Risiken, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) beschrieben sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

